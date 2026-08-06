Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp umożliwia wydajne czyszczenie posadzek i wyróżnia się wyjątkowo solidnym designem. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Głowica szorująca R 55 ze zintegrowaną funkcją zamiatania skutecznie zapewnia optymalne efekty czyszczenia, a także czyste posadzki. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność nawet w przypadku wyjątkowo wąskich obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia automatyczne zatrzymanie urządzenia. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.