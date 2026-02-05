Szorowarka BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Wyposażona w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy (80 Ah) i 50-litrowe zbiorniki: szorowarka kompaktowa BD 50/50 C Classic Bp Pack o szerokości roboczej 51 cm.

Dzięki szerokości roboczej 51 cm i kompaktowym 50-litrowym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę nasza zwrotna szorowarka BD 50/50 C Classic Bp Pack zapewnia optymalne pokrycie czyszczonego obszaru. Bardzo cicha głowica szczotek dyskowych oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 80 Ah umożliwiają czyszczenie nawet przez 2 godziny – również w miejscach wrażliwych na hałas. Stabilność cykliczna bezobsługowego akumulatora litowo-jonowego jest 4-krotnie wyższa porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, co znacznie obniża całkowite koszty urządzenia w całym okresie eksploatacji, a jednocześnie zapewnia maksymalną dostępność maszyny.

Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowa
  • Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
  • Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
  • Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
  • Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
  • Prosta koncepcja z intuicyjnymi symbolami i przejrzystym panelem sterowania.
  • Bardzo krótki okres szkolenia.
W zestawie akumulator i ładowarka
  • Bezobsługowy i bezpieczny. Duża pojemność 80 Ah zapewnia bardzo długi czas pracy.
Wygodny system czterech kół
  • Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.
  • Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny.
Wytrzymała standardowa rama
  • Zmniejszenie nakładów i kosztów na konserwację.
  • Zwiększa niezawodność.
Unikalna konstrukcja układu ssącego
  • Przyjazna dla użytkownika.
  • Zredukowany hałas podczas pracy.
Oddzielny system zbiorników na brudną wodę
  • Bardzo łatwe czyszczenie.
  • Zwiększa higienę.
Korek zbiornika czystej wody z dozowaniem środka czyszczącego
  • Wygodne i dokładne dozowanie środków czyszczących.
  • Zmniejsza zużycie środków czyszczących i obniża koszty.
Praktyczne mocowanie akcesoriów na urządzeniu (Home Base)
  • Do transportu różnych akcesoriów.
  • Przybory do czyszczenia ręcznego są zawsze pod ręką.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 2040
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1200
Rodzaj baterii Bezobsługowe
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 24 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 8,7
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (kg) 27
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1240
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Waga bez akcesoriów (kg) 53
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Baterie i ładowarka w zestawie
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Wideo

Zastosowania
  • Polecany do zastosowania we wnętrzach
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
  • Nadaje się również do czyszczenia w sektorze detalicznym, stołówkach lub biurach
  • Do stosowania w hotelach i gastronomii, handlu detalicznym i salonach samochodowych
  • Handel detaliczny
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

