Dzięki szerokości roboczej 51 cm i kompaktowym 50-litrowym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę nasza zwrotna szorowarka BD 50/50 C Classic Bp Pack zapewnia optymalne pokrycie czyszczonego obszaru. Bardzo cicha głowica szczotek dyskowych oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 80 Ah umożliwiają czyszczenie nawet przez 2 godziny – również w miejscach wrażliwych na hałas. Stabilność cykliczna bezobsługowego akumulatora litowo-jonowego jest 4-krotnie wyższa porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, co znacznie obniża całkowite koszty urządzenia w całym okresie eksploatacji, a jednocześnie zapewnia maksymalną dostępność maszyny.