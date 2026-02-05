Szorowarka BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Wyposażona w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy (80 Ah) i 50-litrowe zbiorniki: szorowarka kompaktowa BD 50/50 C Classic Bp Pack o szerokości roboczej 51 cm.
Dzięki szerokości roboczej 51 cm i kompaktowym 50-litrowym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę nasza zwrotna szorowarka BD 50/50 C Classic Bp Pack zapewnia optymalne pokrycie czyszczonego obszaru. Bardzo cicha głowica szczotek dyskowych oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 80 Ah umożliwiają czyszczenie nawet przez 2 godziny – również w miejscach wrażliwych na hałas. Stabilność cykliczna bezobsługowego akumulatora litowo-jonowego jest 4-krotnie wyższa porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, co znacznie obniża całkowite koszty urządzenia w całym okresie eksploatacji, a jednocześnie zapewnia maksymalną dostępność maszyny.
Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowa
- Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
- Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
- Prosta koncepcja z intuicyjnymi symbolami i przejrzystym panelem sterowania.
- Bardzo krótki okres szkolenia.
W zestawie akumulator i ładowarka
- Bezobsługowy i bezpieczny. Duża pojemność 80 Ah zapewnia bardzo długi czas pracy.
Wygodny system czterech kół
- Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.
- Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny.
Wytrzymała standardowa rama
- Zmniejszenie nakładów i kosztów na konserwację.
- Zwiększa niezawodność.
Unikalna konstrukcja układu ssącego
- Przyjazna dla użytkownika.
- Zredukowany hałas podczas pracy.
Oddzielny system zbiorników na brudną wodę
- Bardzo łatwe czyszczenie.
- Zwiększa higienę.
Korek zbiornika czystej wody z dozowaniem środka czyszczącego
- Wygodne i dokładne dozowanie środków czyszczących.
- Zmniejsza zużycie środków czyszczących i obniża koszty.
Praktyczne mocowanie akcesoriów na urządzeniu (Home Base)
- Do transportu różnych akcesoriów.
- Przybory do czyszczenia ręcznego są zawsze pod ręką.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 2040
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1200
|Rodzaj baterii
|Bezobsługowe
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|24 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 8,7
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (kg)
|27
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1240
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Waga bez akcesoriów (kg)
|53
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Polecany do zastosowania we wnętrzach
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
- Nadaje się również do czyszczenia w sektorze detalicznym, stołówkach lub biurach
- Do stosowania w hotelach i gastronomii, handlu detalicznym i salonach samochodowych
- Handel detaliczny
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.