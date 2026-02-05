Dzięki kompaktowej konstrukcji zawierającej dwa 50-litrowe zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę oraz szerokości roboczej 51 cm nasza zwrotna szorowarka BD 50/55 C Classic Bp Pack zapewnia optymalne pokrycie czyszczonego obszaru. Głowica szczotek dyskowych pracuje tak cicho, że to urządzenie do czyszczenia posadzek może być również używane w miejscach wrażliwych na hałas. Belka ssąca i chowana głowica szczotkowa umożliwiające łatwy transport urządzenia wykonano z wysokiej jakości odlewanego aluminium i są obsługiwane ręcznie. Prosta koncepcja działania eliminuje skomplikowane programy czyszczenia i konieczność zapoznania się z obsługą, co oznacza na przykład, że uruchamianiem i zatrzymywaniem silnika szczotki i turbiny ssącej steruje się za pomocą centralnej dźwigni. Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 80 Ah i szybka ładowarka są częścią wyposażenia standardowego, dzięki czemu w razie potrzeby możliwe jest szybkie i tymczasowe ładowanie.