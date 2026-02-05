Szorowarka BD 50/55 C Classic Bp
Zasilana akumulatorowo, kompaktowa szorowarka BD 50/55 C Classic Bp imponuje doskonałą wydajnością czyszczenia, łątwością obsługi oraz trwałymi komponentami.
Głowica szorowarki wykonana z wysokiej jakości aluminium (głowica nacisku 27 kg), a także listwa ssąca w kształcie litery V o długości 900 mm zapewniają doskonałą wydajność czyszczenia. Dzięki szerokości roboczej 51 cm i 55-litrowemu zbiornikowi ta kompaktowa szorowarka posiada wydajność powierzchniową do 2000 m²/h. BD 50/55 C Classic Bp przekonuje również prostą koncepcją obsługi i wyjątkową łatwością użytykowania dzięki wygodnemu systemowi czterech kółek.
Cechy i zalety
Podnoszona aluminiowa głowica szczotki
- Wysokiej jakości materiał zapewnia długi okres eksploatacji.
- Wyjątkowo solidna konstrukcja.
Wygodny system czterech kół
- Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.
- Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny.
Łatwa obsługa
- Przemysłana koncepcja urządzenia ogranicza błędy obsługi.
- Zmniejszają wymagania szkoleniowe i skracają fazy zapoznawcze.
W standardzie belka ssąca w V kształtna
- Szybkie schnięcie dzięki mniejszej ilości pozostałej wody na wyczyszczonych powierzchniach.
- Minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się na świeżo umytych powierzchniach.
- Zwiększa siłę ssania i bezpieczeństwo.
Ergonomiczna konstrukcja
- Zapewnia większą wydajność podczas sprzątania.
- Zwiększa komfort pracy.
Wytrzymała standardowa rama
- Zmniejszenie nakładów i kosztów na konserwację.
- Zwiększa niezawodność.
Unikalna konstrukcja układu ssącego
- Przyjazna dla użytkownika.
- Zredukowany hałas podczas pracy.
Oddzielny system zbiorników na brudną wodę
- Bardzo łatwe czyszczenie.
- Zwiększa higienę.
Korek zbiornika czystej wody z dozowaniem środka czyszczącego
- Wygodne i dokładne dozowanie środków czyszczących.
- Zmniejsza zużycie środków czyszczących i obniża koszty.
Praktyczne mocowanie akcesoriów na urządzeniu (Home Base)
- Do transportu różnych akcesoriów.
- Przybory do czyszczenia ręcznego są zawsze pod ręką.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik szczotkowy
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|900
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|55 / 55
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 2550
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1530
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 3
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (kg)
|27
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65,2
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|240
|Waga bez akcesoriów (kg)
|84
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Idealne dla firm świadczących usługi budowlane, do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub biurach.
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
- Nadaje się również do czyszczenia w sektorze detalicznym, stołówkach lub biurach
- Do stosowania w hotelach i gastronomii, handlu detalicznym i salonach samochodowych
- Handel detaliczny
- Do czyszczenia w sektorze służby zdrowia, transporcie i przemyśle
- Przemysł
- Przemysł samochodowy
- Biura
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.