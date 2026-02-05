Szorowarka BD 50/55 C Classic Bp

Zasilana akumulatorowo, kompaktowa szorowarka BD 50/55 C Classic Bp imponuje doskonałą wydajnością czyszczenia, łątwością obsługi oraz trwałymi komponentami.

Głowica szorowarki wykonana z wysokiej jakości aluminium (głowica nacisku 27 kg), a także listwa ssąca w kształcie litery V o długości 900 mm zapewniają doskonałą wydajność czyszczenia. Dzięki szerokości roboczej 51 cm i 55-litrowemu zbiornikowi ta kompaktowa szorowarka posiada wydajność powierzchniową do 2000 m²/h. BD 50/55 C Classic Bp przekonuje również prostą koncepcją obsługi i wyjątkową łatwością użytykowania dzięki wygodnemu systemowi czterech kółek.

Cechy i zalety
Podnoszona aluminiowa głowica szczotki
  • Wysokiej jakości materiał zapewnia długi okres eksploatacji.
  • Wyjątkowo solidna konstrukcja.
Wygodny system czterech kół
  • Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.
  • Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny.
Łatwa obsługa
  • Przemysłana koncepcja urządzenia ogranicza błędy obsługi.
  • Zmniejszają wymagania szkoleniowe i skracają fazy zapoznawcze.
W standardzie belka ssąca w V kształtna
  • Szybkie schnięcie dzięki mniejszej ilości pozostałej wody na wyczyszczonych powierzchniach.
  • Minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się na świeżo umytych powierzchniach.
  • Zwiększa siłę ssania i bezpieczeństwo.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Zapewnia większą wydajność podczas sprzątania.
  • Zwiększa komfort pracy.
Wytrzymała standardowa rama
  • Zmniejszenie nakładów i kosztów na konserwację.
  • Zwiększa niezawodność.
Unikalna konstrukcja układu ssącego
  • Przyjazna dla użytkownika.
  • Zredukowany hałas podczas pracy.
Oddzielny system zbiorników na brudną wodę
  • Bardzo łatwe czyszczenie.
  • Zwiększa higienę.
Korek zbiornika czystej wody z dozowaniem środka czyszczącego
  • Wygodne i dokładne dozowanie środków czyszczących.
  • Zmniejsza zużycie środków czyszczących i obniża koszty.
Praktyczne mocowanie akcesoriów na urządzeniu (Home Base)
  • Do transportu różnych akcesoriów.
  • Przybory do czyszczenia ręcznego są zawsze pod ręką.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik szczotkowy
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 900
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 55 / 55
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 2550
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1530
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 3
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (kg) 27
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65,2
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 240
Waga bez akcesoriów (kg) 84
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1328 x 610 x 1073

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
  • Idealne dla firm świadczących usługi budowlane, do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub biurach.
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
  • Nadaje się również do czyszczenia w sektorze detalicznym, stołówkach lub biurach
  • Do stosowania w hotelach i gastronomii, handlu detalicznym i salonach samochodowych
  • Handel detaliczny
  • Do czyszczenia w sektorze służby zdrowia, transporcie i przemyśle
  • Przemysł
  • Przemysł samochodowy
  • Biura
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

