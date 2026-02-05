Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp
Dzięki dwóm zbiornikom o pojemności 55 l i szerokości roboczej 51 cm zasilana akumulatorowo szorowarka prowadzona ręcznie BD 50/55 W Classic Bp osiąga wydajność 2000 m² na godzinę.
Zasilana akumulatorowo szorowarka prowadzona ręcznie BD 50/55 W Classic Bp przekonuje solidnymi i trwałymi elementami, takimi jak głowica szczotki tarczowej i belka ssąca (850 mm) wykonana z wysokiej jakości aluminium. 27-kilogramowy nacisk szczotki, 55-litrowy zbiornik i 51-centymetrowa szerokość robocza zapewniają najwyższej klasy rezultaty na powierzchni do 2000 m² na godzinę podczas czyszczenia konserwacyjnego, np. w budynkach użyteczności publicznej, handlu detalicznym, służbie zdrowia lub w przemyśle. Kompaktowa konstrukcja, wygodny układ czterech kół i wsparcie ze strony zintegrowanego napędu trakcyjnego ułatwiają czyszczenie, zapewniają bardzo dobrą zwrotność i długą pracę bez zmęczenia. Dlatego przyjazny dla użytkownika i wszechstronny model BD 50/55 W Classic Bp doskonale sprawdza się w codziennych zastosowaniach związanych z utrzymaniem czystości.
Cechy i zalety
Podnoszona aluminiowa głowica szczotkiZapewnia doskonałą wydajność czyszczenia. Wyjątkowo solidna konstrukcja. Wysokiej jakości materiał zapewnia długi okres eksploatacji.
System czterokołowy z napędem na dwa kołaBardzo łatwa w transporcie. Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny. Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.
Łatwa obsługaŁatwe uruchamianie maszyny. Zmniejszają wymagania szkoleniowe i skracają fazy zapoznawcze. Przemysłana koncepcja urządzenia ogranicza błędy obsługi.
Standardowa belka ssąca
- Szybkie schnięcie dzięki mniejszej ilości wody pozostałej na czyszczonych powierzchniach.
- Minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się na świeżo umytych powierzchniach.
- Zwiększa siłę ssania i bezpieczeństwo.
Ergonomiczna konstrukcja
- Dla operatorów o różnym wzroście.
- Zwiększa komfort pracy.
- Zapewnia większą wydajność podczas sprzątania.
Wytrzymała standardowa rama
- Wysoka jakość zapobiega deformacjom.
- Zwiększa niezawodność.
- Zmniejszenie nakładów i kosztów na konserwację.
Unikalna konstrukcja układu ssącego
- Łatwe prace konserwacyjne.
- Zredukowany hałas podczas pracy.
- Przyjazna dla użytkownika.
Oddzielny system zbiorników na brudną wodę
- Bardzo łatwe czyszczenie.
- Zwiększa higienę.
Korek zbiornika czystej wody z dozowaniem środka czyszczącego
- Wygodne i dokładne dozowanie środków czyszczących.
- Zmniejsza zużycie środków czyszczących i obniża koszty.
Praktyczne mocowanie akcesoriów na urządzeniu (Home Base)
- Do transportu różnych akcesoriów.
- Przybory do czyszczenia ręcznego są zawsze pod ręką.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|55 / 55
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 2550
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1530
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (kg)
|27
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1400
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65,2
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|240
|Waga bez akcesoriów (kg)
|103
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
Wideo
Zastosowania
- Idealne dla firm świadczących usługi budowlane, do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub biurach.
- Do stosowania w hotelach i gastronomii, handlu detalicznym i salonach samochodowych
- Do sprzątania w sektorze opieki zdrowotnej, w branży transportowej i w przemyśle
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.