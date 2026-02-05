Zasilana akumulatorowo szorowarka prowadzona ręcznie BD 50/55 W Classic Bp przekonuje solidnymi i trwałymi elementami, takimi jak głowica szczotki tarczowej i belka ssąca (850 mm) wykonana z wysokiej jakości aluminium. 27-kilogramowy nacisk szczotki, 55-litrowy zbiornik i 51-centymetrowa szerokość robocza zapewniają najwyższej klasy rezultaty na powierzchni do 2000 m² na godzinę podczas czyszczenia konserwacyjnego, np. w budynkach użyteczności publicznej, handlu detalicznym, służbie zdrowia lub w przemyśle. Kompaktowa konstrukcja, wygodny układ czterech kół i wsparcie ze strony zintegrowanego napędu trakcyjnego ułatwiają czyszczenie, zapewniają bardzo dobrą zwrotność i długą pracę bez zmęczenia. Dlatego przyjazny dla użytkownika i wszechstronny model BD 50/55 W Classic Bp doskonale sprawdza się w codziennych zastosowaniach związanych z utrzymaniem czystości.