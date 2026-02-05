Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp

Dzięki dwóm zbiornikom o pojemności 55 l i szerokości roboczej 51 cm zasilana akumulatorowo szorowarka prowadzona ręcznie BD 50/55 W Classic Bp osiąga wydajność 2000 m² na godzinę.

Zasilana akumulatorowo szorowarka prowadzona ręcznie BD 50/55 W Classic Bp przekonuje solidnymi i trwałymi elementami, takimi jak głowica szczotki tarczowej i belka ssąca (850 mm) wykonana z wysokiej jakości aluminium. 27-kilogramowy nacisk szczotki, 55-litrowy zbiornik i 51-centymetrowa szerokość robocza zapewniają najwyższej klasy rezultaty na powierzchni do 2000 m² na godzinę podczas czyszczenia konserwacyjnego, np. w budynkach użyteczności publicznej, handlu detalicznym, służbie zdrowia lub w przemyśle. Kompaktowa konstrukcja, wygodny układ czterech kół i wsparcie ze strony zintegrowanego napędu trakcyjnego ułatwiają czyszczenie, zapewniają bardzo dobrą zwrotność i długą pracę bez zmęczenia. Dlatego przyjazny dla użytkownika i wszechstronny model BD 50/55 W Classic Bp doskonale sprawdza się w codziennych zastosowaniach związanych z utrzymaniem czystości.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp: Podnoszona aluminiowa głowica szczotki
Podnoszona aluminiowa głowica szczotki
Zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia. Wyjątkowo solidna konstrukcja. Wysokiej jakości materiał zapewnia długi okres eksploatacji.
Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp: System czterokołowy z napędem na dwa koła
System czterokołowy z napędem na dwa koła
Bardzo łatwa w transporcie. Zwiększa wygodę obsługi i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny. Idealne do długiej pracy bez zmęczenia.
Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp: Łatwa obsługa
Łatwa obsługa
Łatwe uruchamianie maszyny. Zmniejszają wymagania szkoleniowe i skracają fazy zapoznawcze. Przemysłana koncepcja urządzenia ogranicza błędy obsługi.
Standardowa belka ssąca
  • Szybkie schnięcie dzięki mniejszej ilości wody pozostałej na czyszczonych powierzchniach.
  • Minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się na świeżo umytych powierzchniach.
  • Zwiększa siłę ssania i bezpieczeństwo.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Dla operatorów o różnym wzroście.
  • Zwiększa komfort pracy.
  • Zapewnia większą wydajność podczas sprzątania.
Wytrzymała standardowa rama
  • Wysoka jakość zapobiega deformacjom.
  • Zwiększa niezawodność.
  • Zmniejszenie nakładów i kosztów na konserwację.
Unikalna konstrukcja układu ssącego
  • Łatwe prace konserwacyjne.
  • Zredukowany hałas podczas pracy.
  • Przyjazna dla użytkownika.
Oddzielny system zbiorników na brudną wodę
  • Bardzo łatwe czyszczenie.
  • Zwiększa higienę.
Korek zbiornika czystej wody z dozowaniem środka czyszczącego
  • Wygodne i dokładne dozowanie środków czyszczących.
  • Zmniejsza zużycie środków czyszczących i obniża koszty.
Praktyczne mocowanie akcesoriów na urządzeniu (Home Base)
  • Do transportu różnych akcesoriów.
  • Przybory do czyszczenia ręcznego są zawsze pod ręką.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 55 / 55
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 2550
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1530
Zasilanie bateryjne (V) 24
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (kg) 27
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65,2
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 240
Waga bez akcesoriów (kg) 103
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1328 x 610 x 1073

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
Szorowarka BD 50/55 W Classic Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealne dla firm świadczących usługi budowlane, do stosowania w budynkach użyteczności publicznej lub biurach.
  • Do stosowania w hotelach i gastronomii, handlu detalicznym i salonach samochodowych
  • Do sprzątania w sektorze opieki zdrowotnej, w branży transportowej i w przemyśle
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.