Prosta koncepcja, łatwa obsługa i konserwacja: Nasza zasilana akumulatorowo, prowadzona ręcznie szorowarka BD 70/75 W Classic Bp jest wyjątkowo łatwa w obsłudze i zapewnia doskonałe rezultaty dzięki dwutarczowej głowicy dyskowej z regulowanym naciskiem szczotki oraz aluminiową belką ssącą. Solidne oraz wyjątkowo kompaktowe urządzenie jest również bardzo zwrotne i wszechstronne. Zbiornik o pojemności 75 litrów zapewnia długi czas działania.