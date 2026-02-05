Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp

Prowadzona ręcznie szorowarka BD 70/75 W Classic Bp posiada zbiornik o pojemności 75 litórw i dwutarczową głowicę dyskową. Bardzo łatwe użytkowanie i możliwość wyjątkowo wszechstronnego wykorzystywania.

Prosta koncepcja, łatwa obsługa i konserwacja: Nasza zasilana akumulatorowo, prowadzona ręcznie szorowarka BD 70/75 W Classic Bp jest wyjątkowo łatwa w obsłudze i zapewnia doskonałe rezultaty dzięki dwutarczowej głowicy dyskowej z regulowanym naciskiem szczotki oraz aluminiową belką ssącą. Solidne oraz wyjątkowo kompaktowe urządzenie jest również bardzo zwrotne i wszechstronne. Zbiornik o pojemności 75 litrów zapewnia długi czas działania.

Cechy i zalety
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach. Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
Wyjątkowo łatwa obsługa
Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł. Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.
Kompaktowy i solidny design
Kompaktowy i solidny design
Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność. Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.
Nacisk szczotki można regulować
  • W razie potrzeby, nacisk szczotki można regulować w zakresie od 30 do 50 kilogramów.
  • Mniejszy nacisk w przypadku niewielkiej ilości zanieczyszczeń lub delikatnej posadzki.
  • Duży nacisk do usuwania uporczywych zanieczyszczeń lub powłok.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 705
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1030
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 75 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3525
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2115
Zasilanie bateryjne (V) 24
Prędkość jazdy (km/h) maks. 5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180 - 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Zużycie wody (l/min) maks. 2,75
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63 - 65
Moc znamionowa (W) maks. 1850
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 325
Waga bez akcesoriów (kg) 100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1445 x 750 x 1065

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Belka ssąca, łukowa

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
  • Doskonale sprawdzi się do czyszczenia lotnisk, w przemyśle oraz transporcie
  • Doskonałe rozwiązanie dla firm budowlanych np.: w halach sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

