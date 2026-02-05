Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp
Prowadzona ręcznie szorowarka BD 70/75 W Classic Bp posiada zbiornik o pojemności 75 litórw i dwutarczową głowicę dyskową. Bardzo łatwe użytkowanie i możliwość wyjątkowo wszechstronnego wykorzystywania.
Prosta koncepcja, łatwa obsługa i konserwacja: Nasza zasilana akumulatorowo, prowadzona ręcznie szorowarka BD 70/75 W Classic Bp jest wyjątkowo łatwa w obsłudze i zapewnia doskonałe rezultaty dzięki dwutarczowej głowicy dyskowej z regulowanym naciskiem szczotki oraz aluminiową belką ssącą. Solidne oraz wyjątkowo kompaktowe urządzenie jest również bardzo zwrotne i wszechstronne. Zbiornik o pojemności 75 litrów zapewnia długi czas działania.
Cechy i zalety
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminiumKoncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach. Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługaWszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł. Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.
Kompaktowy i solidny designBardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność. Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.
Nacisk szczotki można regulować
- W razie potrzeby, nacisk szczotki można regulować w zakresie od 30 do 50 kilogramów.
- Mniejszy nacisk w przypadku niewielkiej ilości zanieczyszczeń lub delikatnej posadzki.
- Duży nacisk do usuwania uporczywych zanieczyszczeń lub powłok.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|705
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1030
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|75 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3525
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2115
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180 - 180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,75
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|63 - 65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1850
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|325
|Waga bez akcesoriów (kg)
|100
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Belka ssąca, łukowa
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
- Doskonale sprawdzi się do czyszczenia lotnisk, w przemyśle oraz transporcie
- Doskonałe rozwiązanie dla firm budowlanych np.: w halach sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.