Prosta koncepcja, łatwa obsługa, łatwa konserwacja: Nasza zasilana akumulatorem szorowarka kompaktowa BD 70/75 W Classic Bp Pack jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia dzięki dwudyskowej głowicy szczotkowej z regulacją docisku szczotki i aluminiowej belce ssącej. Wytrzymałe, niezwykle kompaktowe urządzenie jest również bardzo zwrotne i wszechstronne. Zbiornik o pojemności 75 litrów i nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 180 Ah zapewniają długi czas pracy. Ponadto akumulator, który można szybko naładować prądem ładowania 50 A, imponuje wyjątkowo wysoką stabilnością cykliczną, co pozwala na podładowanie urządzenia, zapewniając w ten sposób jego wysoką dostępność.