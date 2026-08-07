Nasza bardzo wytrzymała i kompaktowa szorowarka kompaktowa BD 70/75 W Classic Bp Pack jest standardowo wyposażona w akumulator litowo-jonowy 90 Ah o wyjątkowo wysokiej stabilności cyklicznej, który można ładować w dowolnym momencie, co zapewnia wysoki poziom dostępności maszyny. Zwrotna szorowarka imponuje dwudyskową głowicą szczotkową z regulacją docisku szczotki, aluminiową belką ssącą i 75-litrowym zbiornikiem o doskonałej wydajności czyszczenia i dużej wytrzymałości na długie zastosowania. Jest przy tym niezwykle prosta w obsłudze i serwisowaniu.