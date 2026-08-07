Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
Akumulatorowa szorowarka kompaktowa BD 70/75 W Classic Bp Pack. Zbiornik o pojemności 75 l, dwudyskowa głowica szczotkowa i aluminiowa belka ssąca zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia.
Nasza bardzo wytrzymała i kompaktowa szorowarka kompaktowa BD 70/75 W Classic Bp Pack jest standardowo wyposażona w akumulator litowo-jonowy 90 Ah o wyjątkowo wysokiej stabilności cyklicznej, który można ładować w dowolnym momencie, co zapewnia wysoki poziom dostępności maszyny. Zwrotna szorowarka imponuje dwudyskową głowicą szczotkową z regulacją docisku szczotki, aluminiową belką ssącą i 75-litrowym zbiornikiem o doskonałej wydajności czyszczenia i dużej wytrzymałości na długie zastosowania. Jest przy tym niezwykle prosta w obsłudze i serwisowaniu.
Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowa
- Stabilność cykliczna od 4 do 6 razy większa niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy
- Niski poziom samorozładowania podczas długich przerw.
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
- Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
- Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.
Kompaktowy i solidny design
- Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
- Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.
Nacisk szczotki można regulować
- W razie potrzeby, nacisk szczotki można regulować w zakresie od 30 do 50 kilogramów.
- Mniejszy nacisk w przypadku niewielkiej ilości zanieczyszczeń lub delikatnej posadzki.
- Duży nacisk do usuwania uporczywych zanieczyszczeń lub powłok.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|705
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1030
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|75 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3525
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2115
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 1,8
|Czas ładowania akumulatora (h)
|7
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1550
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,75
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|63 - 65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1850
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|325
|Waga bez akcesoriów (kg)
|100
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Belka ssąca, łukowa
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
- Idealne w sektorze przemysłowym, transportowym i na lotniskach
- Doskonałe rozwiązanie dla firm budowlanych np.: w halach sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
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