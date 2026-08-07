Najwyższa wydajność czyszczenia i maksymalna łatwość obsługi idą w parze z naszą szorowarką kompaktową BD 70/75 W Classic Bp Pack, która jest zasilana wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 80 Ah. Standardowa dwudyskowa głowica szczotkowa z regulacją docisku szczotki i wytrzymała aluminiowa belka ssąca zapewniają doskonałe efekty czyszczenia, a prosta koncepcja obsługi gwarantuje maksymalną łatwość obsługi. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy umożliwia podładowanie w dowolnym momencie dzięki wyjątkowo wysokiej stabilności cyklicznej, zapewniając tym samym wysoką dostępność szorowarki w codziennej pracy. Można zastosować prąd ładowania do 50 A, co pozwala na szybkie ładowanie w zaledwie 2 godziny. Zbiorniki 75 litrów uzupełniają udaną koncepcję kompaktowego, solidnego i bardzo zwrotnego urządzenia BD 70/75 W Classic Bp Pack.