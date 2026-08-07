Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Nasza szorowarka kompaktowa BD 70/75 W Classic Bp Pack imponuje akumulatorem litowo-jonowym, aluminiową belką ssącą, zbiornikiem o pojemności 75 l i dwudyskową głowicą szczotkową.

Najwyższa wydajność czyszczenia i maksymalna łatwość obsługi idą w parze z naszą szorowarką kompaktową BD 70/75 W Classic Bp Pack, która jest zasilana wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 80 Ah. Standardowa dwudyskowa głowica szczotkowa z regulacją docisku szczotki i wytrzymała aluminiowa belka ssąca zapewniają doskonałe efekty czyszczenia, a prosta koncepcja obsługi gwarantuje maksymalną łatwość obsługi. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy umożliwia podładowanie w dowolnym momencie dzięki wyjątkowo wysokiej stabilności cyklicznej, zapewniając tym samym wysoką dostępność szorowarki w codziennej pracy. Można zastosować prąd ładowania do 50 A, co pozwala na szybkie ładowanie w zaledwie 2 godziny. Zbiorniki 75 litrów uzupełniają udaną koncepcję kompaktowego, solidnego i bardzo zwrotnego urządzenia BD 70/75 W Classic Bp Pack.

Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowa
  • Stabilność cykliczna od 4 do 6 razy większa niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
  • Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy
  • Niski poziom samorozładowania podczas długich przerw.
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
  • Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
  • Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
  • Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
  • Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.
Kompaktowy i solidny design
  • Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
  • Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.
Nacisk szczotki można regulować
  • W razie potrzeby, nacisk szczotki można regulować w zakresie od 30 do 50 kilogramów.
  • Mniejszy nacisk w przypadku niewielkiej ilości zanieczyszczeń lub delikatnej posadzki.
  • Duży nacisk do usuwania uporczywych zanieczyszczeń lub powłok.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 705
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1030
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 75 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3525
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2115
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 1,8
Czas ładowania akumulatora (h) 2
Prędkość jazdy (km/h) maks. 5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1550
Zużycie wody (l/min) maks. 2,75
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63 - 65
Moc znamionowa (W) maks. 1850
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 325
Waga bez akcesoriów (kg) 100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1445 x 750 x 1065

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Szybka ładowarka
  • Belka ssąca, łukowa

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
  • Doskonałe rozwiązanie dla firm budowlanych np.: w halach sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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