Mocny napęd trakcyjny, który pomaga bez wysiłku pokonywać pochyłości, to jedna z najbardziej charakterystycznych cech naszej szorowarki prowadzonej ręcznie BD 80/100 W Classic Bp Pack. To prowadzone ręcznie i zasilane akumulatorem urządzenie ma bardzo solidną konstrukcję. Na przykład elementy poddawane dużym obciążeniom, takie jak belka ssąca i głowica szczotek dyskowych, są wykonane z solidnego i wytrzymałego aluminium. Sprawdzona koncepcja obsługi z zaciskiem sprężynowym z tyłu uchwytu, proste zwiększanie nacisku szczotki z 40 do 68 kilogramów w przypadku bardzo uporczywych zanieczyszczeń lub usuwania powłok, a także bezstopniowa regulacja prędkości transportu i czyszczenia do 5 km/h, zapewniają użytkownikowi dużą wygodę. Duża szerokość robocza wynosząca 80 centymetrów i 100-litrowy zbiornik umożliwiają długie i wydajne czyszczenie oraz wydajność powierzchniową do 4800 m² na godzinę. Nowy, wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 160 Ah, charakteryzujący się wyjątkowo wysoką stabilnością cykliczną i możliwością ładowania pośredniego, zapewnia maksymalną dostępność urządzeń, a dzięki prądowi ładowania 50 A akumulator może być ładowany znacznie szybciej.