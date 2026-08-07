Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Duża szerokość robocza 80 cm i 100-litrowa pojemność zbiornika gwarantują wydajne i długie czyszczenie za pomocą naszej akumulatorowej szorowarki prowadzonej ręcznie BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Mocny napęd trakcyjny, który pomaga bez wysiłku pokonywać pochyłości, to jedna z najbardziej charakterystycznych cech naszej szorowarki prowadzonej ręcznie BD 80/100 W Classic Bp Pack. To prowadzone ręcznie i zasilane akumulatorem urządzenie ma bardzo solidną konstrukcję. Na przykład elementy poddawane dużym obciążeniom, takie jak belka ssąca i głowica szczotek dyskowych, są wykonane z solidnego i wytrzymałego aluminium. Sprawdzona koncepcja obsługi z zaciskiem sprężynowym z tyłu uchwytu, proste zwiększanie nacisku szczotki z 40 do 68 kilogramów w przypadku bardzo uporczywych zanieczyszczeń lub usuwania powłok, a także bezstopniowa regulacja prędkości transportu i czyszczenia do 5 km/h, zapewniają użytkownikowi dużą wygodę. Duża szerokość robocza wynosząca 80 centymetrów i 100-litrowy zbiornik umożliwiają długie i wydajne czyszczenie oraz wydajność powierzchniową do 4800 m² na godzinę. Nowy, wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 160 Ah, charakteryzujący się wyjątkowo wysoką stabilnością cykliczną i możliwością ładowania pośredniego, zapewnia maksymalną dostępność urządzeń, a dzięki prądowi ładowania 50 A akumulator może być ładowany znacznie szybciej.
Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowa
- Stabilność cykliczna od 4 do 6 razy większa niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy
- Niski poziom samorozładowania podczas długich przerw.
Dwa stopnie docisku
- Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb.
- Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg.
- Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.
Wydajny i mocny 300-watowy silnik trakcyjny
- Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię.
- Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.
Kolorowe i łatwo widoczne elementy obsługowe
- Kolorowe elementy obsługowe maksymalnie upraszczają obsługę urządzenia.
Zestaw zaczepów Home Base
- Umożliwia przechowywanie na urządzeniu dodatkowych akcesoriów do czyszczenia ręcznego.
Klasyczne i niedrogie urządzenie
- Przystępna cena.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|810
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1090
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|100 / 100
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 4000
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2400
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 180
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 3
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 4
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1650
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1900
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|435
|Waga bez akcesoriów (kg)
|110,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
- Idealne w sektorze przemysłowym, transportowym i na lotniskach
- Doskonała do czyszczenia basenów, hal sportowych i centrów handlowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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