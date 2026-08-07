Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC

Duża szerokość robocza 80 cm i 100-litrowa pojemność zbiornika gwarantują wydajne i długie czyszczenie za pomocą naszej akumulatorowej szorowarki prowadzonej ręcznie BD 80/100 W Classic Bp Pack.

Mocny napęd trakcyjny, który pomaga bez wysiłku pokonywać pochyłości, to jedna z najbardziej charakterystycznych cech naszej szorowarki prowadzonej ręcznie BD 80/100 W Classic Bp Pack. To prowadzone ręcznie i zasilane akumulatorem urządzenie ma bardzo solidną konstrukcję. Na przykład elementy poddawane dużym obciążeniom, takie jak belka ssąca i głowica szczotek dyskowych, są wykonane z solidnego i wytrzymałego aluminium. Sprawdzona koncepcja obsługi z zaciskiem sprężynowym z tyłu uchwytu, proste zwiększanie nacisku szczotki z 40 do 68 kilogramów w przypadku bardzo uporczywych zanieczyszczeń lub usuwania powłok, a także bezstopniowa regulacja prędkości transportu i czyszczenia do 5 km/h, zapewniają użytkownikowi dużą wygodę. Duża szerokość robocza wynosząca 80 centymetrów i 100-litrowy zbiornik umożliwiają długie i wydajne czyszczenie oraz wydajność powierzchniową do 4800 m² na godzinę. Nowy, wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 160 Ah, charakteryzujący się wyjątkowo wysoką stabilnością cykliczną i możliwością ładowania pośredniego, zapewnia maksymalną dostępność urządzeń, a dzięki prądowi ładowania 50 A akumulator może być ładowany znacznie szybciej.

Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowa
  • Stabilność cykliczna od 4 do 6 razy większa niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
  • Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy
  • Niski poziom samorozładowania podczas długich przerw.
Dwa stopnie docisku
  • Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb.
  • Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg.
  • Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.
Wydajny i mocny 300-watowy silnik trakcyjny
  • Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię.
  • Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.
Kolorowe i łatwo widoczne elementy obsługowe
  • Kolorowe elementy obsługowe maksymalnie upraszczają obsługę urządzenia.
Zestaw zaczepów Home Base
  • Umożliwia przechowywanie na urządzeniu dodatkowych akcesoriów do czyszczenia ręcznego.
Klasyczne i niedrogie urządzenie
  • Przystępna cena.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 810
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1090
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 100 / 100
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 4000
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2400
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 180
Czas pracy akumulatora (h) maks. 3
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 4
Prędkość jazdy (km/h) maks. 5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1650
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Moc znamionowa (W) maks. 1900
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 435
Waga bez akcesoriów (kg) 110,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1500 x 835 x 1065

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Szorowarka BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
  • Idealne w sektorze przemysłowym, transportowym i na lotniskach
  • Doskonała do czyszczenia basenów, hal sportowych i centrów handlowych
Akcesoria
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