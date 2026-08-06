Szorowarka BR 75/75 W Classic Bp
Wszechstronna szorowarka prowadzona ręcznie BR 75/75 W Classic Bp z 75-litrowymi zbiornikami, głowicą z dwoma szczotkami walcowymi oraz bardzo prostą obsługą i konserwacją.
Doskonała wydajność czyszczenia w połączeniu z szerokim zakresem zastosowań i bardzo łatwą obsługą: nasza szorowarka prowadzona ręcznie BR 75/75 W Classic Bp imponuje w codziennym użytkowaniu, zarówno podczas konserwacji, jak i gruntownego czyszczenia. Jest to możliwe między innymi dzięki głowicy z dwoma szczotkami walcowymi i wytrzymałej belce ssącej wykonanej z wysokiej jakości aluminium. Bardzo kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanymi 75-litrowymi zbiornikami pozwala na bardzo zwrotną i zwinną obsługę, oferując jednocześnie wystarczające rezerwy do czyszczenia dużych powierzchni.
Cechy i zalety
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
- Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
- Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.
Kompaktowy i solidny design
- Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
- Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.
Nacisk szczotki można regulować
- W razie potrzeby ciśnienie kontaktowe można zwiększyć z 30 do 50 kilogramów.
- Mniejszy nacisk w przypadku niewielkiej ilości zanieczyszczeń lub delikatnej posadzki.
- Duży nacisk do usuwania uporczywych zanieczyszczeń lub powłok.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1030
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|75 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3750
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2250
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,75
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65 - 65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2050
|Waga bez akcesoriów (kg)
|100
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
- Doskonale sprawdzi się do czyszczenia lotnisk, w przemyśle oraz transporcie
- Dobrze nadaje się dla wykonawców usług budowlanych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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