Szorowarka BR 75/75 W Classic Bp

Wszechstronna szorowarka prowadzona ręcznie BR 75/75 W Classic Bp z 75-litrowymi zbiornikami, głowicą z dwoma szczotkami walcowymi oraz bardzo prostą obsługą i konserwacją.

Doskonała wydajność czyszczenia w połączeniu z szerokim zakresem zastosowań i bardzo łatwą obsługą: nasza szorowarka prowadzona ręcznie BR 75/75 W Classic Bp imponuje w codziennym użytkowaniu, zarówno podczas konserwacji, jak i gruntownego czyszczenia. Jest to możliwe między innymi dzięki głowicy z dwoma szczotkami walcowymi i wytrzymałej belce ssącej wykonanej z wysokiej jakości aluminium. Bardzo kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanymi 75-litrowymi zbiornikami pozwala na bardzo zwrotną i zwinną obsługę, oferując jednocześnie wystarczające rezerwy do czyszczenia dużych powierzchni.

Cechy i zalety
Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium
  • Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
  • Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Wyjątkowo łatwa obsługa
  • Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
  • Oznakowane kolorami kontrolki dla łatwej obsługi i szybkiego szkolenia.
Kompaktowy i solidny design
  • Bardzo wszechstronne i zwrotne urządzenie, które zapewnia dobrą widoczność.
  • Obniża ryzyko uszkodzenia urządzenia lub sprzętu.
Nacisk szczotki można regulować
  • W razie potrzeby ciśnienie kontaktowe można zwiększyć z 30 do 50 kilogramów.
  • Mniejszy nacisk w przypadku niewielkiej ilości zanieczyszczeń lub delikatnej posadzki.
  • Duży nacisk do usuwania uporczywych zanieczyszczeń lub powłok.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 750
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1030
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 75 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3750
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2250
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Prędkość jazdy (km/h) maks. 5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1200
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Zużycie wody (l/min) maks. 2,75
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65 - 65
Moc znamionowa (W) maks. 2050
Waga bez akcesoriów (kg) 100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1520 x 810 x 1065

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BR 75/75 W Classic Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia sklepów, centrów handlowych i marketów budowlanych
  • Doskonale sprawdzi się do czyszczenia lotnisk, w przemyśle oraz transporcie
  • Dobrze nadaje się dla wykonawców usług budowlanych
Akcesoria
Środki czyszczące
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