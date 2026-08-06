Doskonała wydajność czyszczenia w połączeniu z szerokim zakresem zastosowań i bardzo łatwą obsługą: nasza szorowarka prowadzona ręcznie BR 75/75 W Classic Bp imponuje w codziennym użytkowaniu, zarówno podczas konserwacji, jak i gruntownego czyszczenia. Jest to możliwe między innymi dzięki głowicy z dwoma szczotkami walcowymi i wytrzymałej belce ssącej wykonanej z wysokiej jakości aluminium. Bardzo kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanymi 75-litrowymi zbiornikami pozwala na bardzo zwrotną i zwinną obsługę, oferując jednocześnie wystarczające rezerwy do czyszczenia dużych powierzchni.