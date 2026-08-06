Szorowarka BR 85/100 W Classic Bp
Wydajna, mocna i bardzo wytrzymała: szorowarka prowadzona ręcznie BR 85/100 W Bp Classic o szerokości roboczej 85 cm i pojemności zbiornika 100 l.
Wygodny i wydajny napęd trakcyjny, który ułatwia nawet pokonywanie wzniesień i jest płynnie regulowany w celu uzyskania prędkości transportu i czyszczenia do 5 km/h, jest jedną z najbardziej imponujących cech naszej akumulatorowej szorowarki prowadzonej ręcznie BR 85/100 W Bp Classic. Kolejną wygodną funkcją dla użytkowników jest sprawdzona koncepcja obsługi z klipsem sprężynowym z tyłu uchwytu i adapterem Home Base, który umożliwia przenoszenie potrzebnych przyrządów do czyszczenia. Duża szerokość robocza wynosząca 85 centymetrów i 100-litrowy zbiornik umożliwiają długie i wydajne czyszczenie oraz wydajność powierzchniową do 4800 metrów kwadratowych na godzinę. Szorowarka BR 85/100 W Bp Classic jest również optymalnie przygotowana do trudnych zastosowań. Na przykład elementy poddawane dużym obciążeniom, takie jak belki ssące i głowice szczotek walcowych, są wykonane z solidnego odlewu aluminiowego i dlatego mogą wytrzymać znaczne obciążenia.
Cechy i zalety
Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminium
- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Dwa stopnie docisku
- Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb.
- Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg.
- Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.
Wydajny i mocny silnik o mocy 300 W
- Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię.
- Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.
Kolorowe i łatwo widoczne elementy obsługowe
- Kolorowe elementy obsługowe maksymalnie upraszczają obsługę urządzenia.
Zestaw zaczepów Home Base
- Umożliwia przechowywanie na urządzeniu dodatkowych akcesoriów do czyszczenia ręcznego.
Niedrogie urządzenie z serii Classics
- Przystępna cena.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|850
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1090
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|100 / 100
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 4250
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2550
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 4,25
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|63 - 65
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2350
|Waga bez akcesoriów (kg)
|110
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia konserwacyjnego w sklepach detalicznych, marketach budowlanych, centrach handlowych, obiektach handlowych i przemysłowych oraz na lotniskach.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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