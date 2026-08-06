Wygodny i wydajny napęd trakcyjny, który ułatwia nawet pokonywanie wzniesień i jest płynnie regulowany w celu uzyskania prędkości transportu i czyszczenia do 5 km/h, jest jedną z najbardziej imponujących cech naszej akumulatorowej szorowarki prowadzonej ręcznie BR 85/100 W Bp Classic. Kolejną wygodną funkcją dla użytkowników jest sprawdzona koncepcja obsługi z klipsem sprężynowym z tyłu uchwytu i adapterem Home Base, który umożliwia przenoszenie potrzebnych przyrządów do czyszczenia. Duża szerokość robocza wynosząca 85 centymetrów i 100-litrowy zbiornik umożliwiają długie i wydajne czyszczenie oraz wydajność powierzchniową do 4800 metrów kwadratowych na godzinę. Szorowarka BR 85/100 W Bp Classic jest również optymalnie przygotowana do trudnych zastosowań. Na przykład elementy poddawane dużym obciążeniom, takie jak belki ssące i głowice szczotek walcowych, są wykonane z solidnego odlewu aluminiowego i dlatego mogą wytrzymać znaczne obciążenia.