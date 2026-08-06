Szorowarka BR 85/100 W Classic Bp

Wydajna, mocna i bardzo wytrzymała: szorowarka prowadzona ręcznie BR 85/100 W Bp Classic o szerokości roboczej 85 cm i pojemności zbiornika 100 l.

Wygodny i wydajny napęd trakcyjny, który ułatwia nawet pokonywanie wzniesień i jest płynnie regulowany w celu uzyskania prędkości transportu i czyszczenia do 5 km/h, jest jedną z najbardziej imponujących cech naszej akumulatorowej szorowarki prowadzonej ręcznie BR 85/100 W Bp Classic. Kolejną wygodną funkcją dla użytkowników jest sprawdzona koncepcja obsługi z klipsem sprężynowym z tyłu uchwytu i adapterem Home Base, który umożliwia przenoszenie potrzebnych przyrządów do czyszczenia. Duża szerokość robocza wynosząca 85 centymetrów i 100-litrowy zbiornik umożliwiają długie i wydajne czyszczenie oraz wydajność powierzchniową do 4800 metrów kwadratowych na godzinę. Szorowarka BR 85/100 W Bp Classic jest również optymalnie przygotowana do trudnych zastosowań. Na przykład elementy poddawane dużym obciążeniom, takie jak belki ssące i głowice szczotek walcowych, są wykonane z solidnego odlewu aluminiowego i dlatego mogą wytrzymać znaczne obciążenia.

Cechy i zalety
Konstrukcja głowicy szczotkowej i belka ssąca wykonane z litego aluminium
  • Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
  • Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.
Dwa stopnie docisku
  • Możliwość zwiększenia docisku z 40 do 68 kg w zależności od potrzeb.
  • Niższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia wrażliwych podłóg.
  • Wyższe ciśnienie kontaktowe dla czyszczenia opornego brudu.
Wydajny i mocny silnik o mocy 300 W
  • Pomaga wspinać się pod nachyloną powierzchnię.
  • Możliwość regulacji prędkości jazdy za pomocą potencjometru.
Kolorowe i łatwo widoczne elementy obsługowe
  • Kolorowe elementy obsługowe maksymalnie upraszczają obsługę urządzenia.
Zestaw zaczepów Home Base
  • Umożliwia przechowywanie na urządzeniu dodatkowych akcesoriów do czyszczenia ręcznego.
Niedrogie urządzenie z serii Classics
  • Przystępna cena.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Szerokość robocza szczotek (mm) 850
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1090
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 100 / 100
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 4250
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2550
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 4,25
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1200
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 49,5 / 155
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63 - 65
Moc znamionowa (W) maks. 2350
Waga bez akcesoriów (kg) 110
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1525 x 910 x 1065

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BR 85/100 W Classic Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia konserwacyjnego w sklepach detalicznych, marketach budowlanych, centrach handlowych, obiektach handlowych i przemysłowych oraz na lotniskach.
Akcesoria
Środki czyszczące
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