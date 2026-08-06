Szorowarka B 110 R Bc+D75
Idealna do pracy na zakrętach: samojezdna szorowarka B 110 R. Z dyskową głowicą szorującą o szerokości roboczej 75 centymetrów, zintegrowaną ładowarką, jak również zbiornikiem o pojemności 110 litrów.
Dzięki zintegrowanej ładowarce, nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R może z łatwością zostać naładowana w różnych miejscach z dostępem do zewnętrznych źródeł zasilania. Urządzenie zostało wyposażone w 2 szczotki dyskowe o szerokości 75 centymetrów. Ma również wyjątkowo ergonomiczny i kompaktowy design. Szorowarka jest łatwa w manewrowaniu oraz zwinna, przez co doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia obszarów na zakrętach. Jest niewiarygodnie prosta w obsłudze, dzięki pokrętle EASY, kolorowym elementom obsługowym oraz kolorowemu wyświetlaczowi umożliwiającemu wprowadzenie ważnych ustawień w 30 językach. Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest innowacyjny system kluczy KIK, który pozwala zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Zbiornik czystej wody o pojemności 110 litrów jest automatycznie napełniany dzięki systemowi Auto Fill, przez co pozwala zaoszczędzić cenny czas, a dozowanie wody zależne od prędkości zapewnia niskie zużycie. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmodyfikować. Komfort podczas użytkowania zapewni operatorowi wygodne siedzisko z możliwością regulacji wysokości, jak również światła do jazdy dziennej, które zwiększają pasywne bezpieczeństwo.
Cechy i zalety
Siedzisko z regulacją wysokościNiezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Dozowanie wody zależne od prędkościZmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy. Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia. Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Innowacyjny system KIKAby zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania, klucze posiadają różne kolory dla poszczególnych uprawnień umożliwiających zmianę ustawień urządzenia. Tryby pracy urządzenia oraz pozostałe funkcje mogą zostać przyporządkowane danemu operatorowi. Optymalne dopasowanie do indywidualnych zadań danego operatora.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|4500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3150
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 4
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|40
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|650
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|248
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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