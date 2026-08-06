Dzięki zintegrowanej ładowarce, nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R może z łatwością zostać naładowana w różnych miejscach z dostępem do zewnętrznych źródeł zasilania. Urządzenie zostało wyposażone w 2 szczotki dyskowe o szerokości 75 centymetrów. Ma również wyjątkowo ergonomiczny i kompaktowy design. Szorowarka jest łatwa w manewrowaniu oraz zwinna, przez co doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia obszarów na zakrętach. Jest niewiarygodnie prosta w obsłudze, dzięki pokrętle EASY, kolorowym elementom obsługowym oraz kolorowemu wyświetlaczowi umożliwiającemu wprowadzenie ważnych ustawień w 30 językach. Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest innowacyjny system kluczy KIK, który pozwala zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Zbiornik czystej wody o pojemności 110 litrów jest automatycznie napełniany dzięki systemowi Auto Fill, przez co pozwala zaoszczędzić cenny czas, a dozowanie wody zależne od prędkości zapewnia niskie zużycie. Ustawienia te można w dowolnym momencie zmodyfikować. Komfort podczas użytkowania zapewni operatorowi wygodne siedzisko z możliwością regulacji wysokości, jak również światła do jazdy dziennej, które zwiększają pasywne bezpieczeństwo.