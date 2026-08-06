Nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R zaskakuje nie tylko doskonałymi rezultatami czyszczenia, ale również wyjątkowo prostą obsługą i bezpiecznym użytkowaniem. Jest to na przykład, pokrętło EASY ułatwiający prosty wybór trybów czyszczenia, bądź też duży, kolorowy wyświetlacz, który można obsługiwać w 30 językach oraz wprowadzić wszystkie ważne ustawienia. Skuteczne zapobieganie błędom podczas użytkowania urządzenia jest możliwe dzięki indywidualnym uprawnieniom przyznawanym każdemu użytkownikowi, w innowacyjnym systemie kluczy KIK. Użytkownik urządzenia doceni z pewnością także wygodne siedzisko z elastyczną możliwością regulacji wysokości. Czyszczenie blisko krawędzi, możliwość zapewnienia doskonałej czystości w szczególnie trudno dostępnych obszarach, jest możliwe dzięki dwóm szczotkom tarczowym o łącznej szerokości roboczej 75 centymentrów i dołączonemu bocznemu modułowi szorującemu, który zwiększa szerokość roboczą o 10 centymetrów. Urządzenie zostało wyposażone w automatyczny system napełniający Auto Fill pozwalający oszczędzić czas podczas napełniania zbiornika czystej wody o pojemności 110 litrów, a system dozowania środka czyszczącego DOSE i dozowanie zależne od prędkości umożliwiają zaoszczędzenie zasobów.