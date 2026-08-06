Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+D75
Samojezdna szorowarka B 110 R jest wyposażona w 2 szczotki dyskowe oraz boczny moduł szorujący, jak również systemem dozowania środka czyszczącego DOSE, który w ciągu godziny umożliwia czyszczenie obszaru o powierzchni do 4500 m².
Nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R zaskakuje nie tylko doskonałymi rezultatami czyszczenia, ale również wyjątkowo prostą obsługą i bezpiecznym użytkowaniem. Jest to na przykład, pokrętło EASY ułatwiający prosty wybór trybów czyszczenia, bądź też duży, kolorowy wyświetlacz, który można obsługiwać w 30 językach oraz wprowadzić wszystkie ważne ustawienia. Skuteczne zapobieganie błędom podczas użytkowania urządzenia jest możliwe dzięki indywidualnym uprawnieniom przyznawanym każdemu użytkownikowi, w innowacyjnym systemie kluczy KIK. Użytkownik urządzenia doceni z pewnością także wygodne siedzisko z elastyczną możliwością regulacji wysokości. Czyszczenie blisko krawędzi, możliwość zapewnienia doskonałej czystości w szczególnie trudno dostępnych obszarach, jest możliwe dzięki dwóm szczotkom tarczowym o łącznej szerokości roboczej 75 centymentrów i dołączonemu bocznemu modułowi szorującemu, który zwiększa szerokość roboczą o 10 centymetrów. Urządzenie zostało wyposażone w automatyczny system napełniający Auto Fill pozwalający oszczędzić czas podczas napełniania zbiornika czystej wody o pojemności 110 litrów, a system dozowania środka czyszczącego DOSE i dozowanie zależne od prędkości umożliwiają zaoszczędzenie zasobów.
Cechy i zalety
Boczny moduł szorujący pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.Urządzenie umożliwia czyszczenie obszarów w pobliżu ścian lub półek znajdujących się blisko krawędzi. Chowa się pod urządzenie w przypadku napotkania przeszkód, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Brak konieczności ręcznego czyszczenia krawędzi, umożliwia zaoszczędzenie kosztów.
Siedzisko z regulacją wysokościNiezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Dozowanie wody zależne od prędkościZmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy. Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia. Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 5100
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3600
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 4
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|40
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|650
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|258
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- Płyta boczna szorowarki
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.