Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Zasilana akumulatorowo, samojezdna szorowarka B 110 R z systemem dozowania DOSE, głowicą szczotkową walcową, bocznym modułem szorującym, jak również zbiornikami o pojemności 110 litrów. Umożliwia czyszczenie powierzchni do 5100 m2 w ciągu godziny.
Dzięki zbiornikom czystej i brudnej wody, z których każdy posiada pojemność 110 litrów, jak również głowicy szorującej walcowej o szerokości roboczej 75 centymetrów i zintegrowanej funkcji zamiatania, zasilana akumulatorowo, samojezdna szorowarka B 110 R oferuje wydajność powierzchniową do 5100 m². Standardowa szerokość robocza może zostać zwiększona o 10 centymetrów, dzięki zastosowaniu dodatkowego bocznego modułu szorującego, co umożliwi czyszczenie obszarów blisko krawędzi. Wszystkie ustawienia można wygodnie wprowadzić za pośrednictwem dużego, kolorowego wyświetlacza z możliwością obsługi w 30 językach, kolorowe elementy obsługowe ułatwiają pracę operatora, siedzisko z możliwością regulacji wysokości zapewnia maksymalny komfort, światła do jazdy dziennej zwiększają bezpieczeństwo, a automatyczny system napełniający Auto Fill pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas wykonywania pracy. Dzięki innowacyjnemu systemowi kluczy KIK możliwe jest nadanie indywidualnych uprawnień w odniesieniu do poszczególnych trybów czyszczenia i pozostałych funkcji urządzenia, przez co skutecznie można zapobiegać błędom podczas użytkowania. Urządzenie B 110 R pozwala również oszczędzać zasoby, dzięki systemowi dozowania środka czyszczącego DOSE oraz dozowaniu wody zależnemu od prędkości.
Cechy i zalety
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe. Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń. Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Boczny moduł szorujący pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.Urządzenie umożliwia czyszczenie obszarów w pobliżu ścian lub półek znajdujących się blisko krawędzi. Chowa się pod urządzenie w przypadku napotkania przeszkód, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Brak konieczności ręcznego czyszczenia krawędzi, umożliwia zaoszczędzenie kosztów.
Siedzisko z regulacją wysokościNiezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Dozowanie wody zależne od prędkości
- Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy.
- Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia.
- Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 5100
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3600
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 4
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|500
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|650
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|258
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- Płyta boczna szorowarki
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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