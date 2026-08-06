Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75

Zasilana akumulatorowo, samojezdna szorowarka B 110 R z systemem dozowania DOSE, głowicą szczotkową walcową, bocznym modułem szorującym, jak również zbiornikami o pojemności 110 litrów. Umożliwia czyszczenie powierzchni do 5100 m2 w ciągu godziny.

Dzięki zbiornikom czystej i brudnej wody, z których każdy posiada pojemność 110 litrów, jak również głowicy szorującej walcowej o szerokości roboczej 75 centymetrów i zintegrowanej funkcji zamiatania, zasilana akumulatorowo, samojezdna szorowarka B 110 R oferuje wydajność powierzchniową do 5100 m². Standardowa szerokość robocza może zostać zwiększona o 10 centymetrów, dzięki zastosowaniu dodatkowego bocznego modułu szorującego, co umożliwi czyszczenie obszarów blisko krawędzi. Wszystkie ustawienia można wygodnie wprowadzić za pośrednictwem dużego, kolorowego wyświetlacza z możliwością obsługi w 30 językach, kolorowe elementy obsługowe ułatwiają pracę operatora, siedzisko z możliwością regulacji wysokości zapewnia maksymalny komfort, światła do jazdy dziennej zwiększają bezpieczeństwo, a automatyczny system napełniający Auto Fill pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas wykonywania pracy. Dzięki innowacyjnemu systemowi kluczy KIK możliwe jest nadanie indywidualnych uprawnień w odniesieniu do poszczególnych trybów czyszczenia i pozostałych funkcji urządzenia, przez co skutecznie można zapobiegać błędom podczas użytkowania. Urządzenie B 110 R pozwala również oszczędzać zasoby, dzięki systemowi dozowania środka czyszczącego DOSE oraz dozowaniu wody zależnemu od prędkości.

Cechy i zalety
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75: Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe. Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń. Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75: Boczny moduł szorujący pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
Boczny moduł szorujący pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
Urządzenie umożliwia czyszczenie obszarów w pobliżu ścian lub półek znajdujących się blisko krawędzi. Chowa się pod urządzenie w przypadku napotkania przeszkód, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Brak konieczności ręcznego czyszczenia krawędzi, umożliwia zaoszczędzenie kosztów.
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75: Siedzisko z regulacją wysokości
Siedzisko z regulacją wysokości
Niezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Dozowanie wody zależne od prędkości
  • Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy.
  • Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia.
  • Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 750
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 950
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 5100
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 3600
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 4
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 230
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1200
Nacisk szczotki (g/cm²) 500
Zużycie wody (l/min) maks. 5,7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Moc znamionowa (W) do 2350
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 650
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 258
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1695 x 975 x 1315

Zakres dostawy

  • Wbudowana ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • Płyta boczna szorowarki
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • DOSE
  • Hamulec postojowy
  • Zintegrowany mechanizm zamiatania
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Siedzisko z regulacją wysokości
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75
Szorowarka B 110 R Bc Dose+SSD+R75

Wideo

Zastosowania
  • Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
  • Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
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