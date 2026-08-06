Dzięki zbiornikom czystej i brudnej wody, z których każdy posiada pojemność 110 litrów, jak również głowicy szorującej walcowej o szerokości roboczej 75 centymetrów i zintegrowanej funkcji zamiatania, zasilana akumulatorowo, samojezdna szorowarka B 110 R oferuje wydajność powierzchniową do 5100 m². Standardowa szerokość robocza może zostać zwiększona o 10 centymetrów, dzięki zastosowaniu dodatkowego bocznego modułu szorującego, co umożliwi czyszczenie obszarów blisko krawędzi. Wszystkie ustawienia można wygodnie wprowadzić za pośrednictwem dużego, kolorowego wyświetlacza z możliwością obsługi w 30 językach, kolorowe elementy obsługowe ułatwiają pracę operatora, siedzisko z możliwością regulacji wysokości zapewnia maksymalny komfort, światła do jazdy dziennej zwiększają bezpieczeństwo, a automatyczny system napełniający Auto Fill pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas wykonywania pracy. Dzięki innowacyjnemu systemowi kluczy KIK możliwe jest nadanie indywidualnych uprawnień w odniesieniu do poszczególnych trybów czyszczenia i pozostałych funkcji urządzenia, przez co skutecznie można zapobiegać błędom podczas użytkowania. Urządzenie B 110 R pozwala również oszczędzać zasoby, dzięki systemowi dozowania środka czyszczącego DOSE oraz dozowaniu wody zależnemu od prędkości.