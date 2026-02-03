Szorowarka B 110 R Bp+D75
Samojezdna szorowarka B 110 R posiada dwie szczotki dyskowe, a także automatyczny system napełniający Auto Fill, który umożliwia oszczędność czasu. Urządzenie posiada również: innowacyjny system kluczy KIK.
Urządzenie o dużej mocy i przyjazne w użytkowaniu dla operatora: nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R do zadań związanych z czyszczeniem w np. supermarketach, centrach handlowych, szpitalach lub obszarach produkcyjnych oraz magazynach. Kolorowe elementy obsługowe są proste w użytkowaniu. Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest innowacyjny system kluczy KIK, który pozwala zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Siedzisko operatora z możliwością regulacji wysokości, zintegrowane światła do jazdy dziennej, kolorowy wyświetlacz, za pomocą którego można wprowadzić wszystkie ustawienia w 30 językach, jak również automatyczny system napełniający Auto Fill umożliwiający zaoszczędzenie cennego czasu w trakcie napełniania zbiornika czystej wody to elementy zapewniające bardzo przyjazną dla operatora obsługę, a także zwiększające wydajność urządzenia. Boczny moduł szorujący jest również dostępny jako element wyposażenia dodatkowego. Umożliwia zwiększenie szerokości roboczej o 10 centymetrów i czyszczenie nawet blisko krawędzi, również pod półkami.
Cechy i zalety
Siedzisko z regulacją wysokościNiezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Dozowanie wody zależne od prędkościZmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy. Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia. Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania. Szybka i łatwa wymiana listew zbierających. Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
- Aby zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania, klucze posiadają różne kolory dla poszczególnych uprawnień umożliwiających zmianę ustawień urządzenia.
- Tryby pracy urządzenia oraz pozostałe funkcje mogą zostać przyporządkowane danemu operatorowi.
- Optymalne dopasowanie do indywidualnych zadań danego operatora.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|4500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3150
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 4
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|40
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|650
|Waga bez akcesoriów (kg)
|246
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.