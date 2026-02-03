Szorowarka B 110 R Bp+D75

Samojezdna szorowarka B 110 R posiada dwie szczotki dyskowe, a także automatyczny system napełniający Auto Fill, który umożliwia oszczędność czasu. Urządzenie posiada również: innowacyjny system kluczy KIK.

Urządzenie o dużej mocy i przyjazne w użytkowaniu dla operatora: nasza zasilana akumulatorowo samojezdna szorowarka B 110 R do zadań związanych z czyszczeniem w np. supermarketach, centrach handlowych, szpitalach lub obszarach produkcyjnych oraz magazynach. Kolorowe elementy obsługowe są proste w użytkowaniu. Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest innowacyjny system kluczy KIK, który pozwala zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania. Siedzisko operatora z możliwością regulacji wysokości, zintegrowane światła do jazdy dziennej, kolorowy wyświetlacz, za pomocą którego można wprowadzić wszystkie ustawienia w 30 językach, jak również automatyczny system napełniający Auto Fill umożliwiający zaoszczędzenie cennego czasu w trakcie napełniania zbiornika czystej wody to elementy zapewniające bardzo przyjazną dla operatora obsługę, a także zwiększające wydajność urządzenia. Boczny moduł szorujący jest również dostępny jako element wyposażenia dodatkowego. Umożliwia zwiększenie szerokości roboczej o 10 centymetrów i czyszczenie nawet blisko krawędzi, również pod półkami.

Cechy i zalety
Szorowarka B 110 R Bp+D75: Siedzisko z regulacją wysokości
Siedzisko z regulacją wysokości
Niezależnie od wzrostu operatora, urządzenie zapewnia wygodną pozycję podczas pracy. Podczas jazdy urządzeniem, operator siedzi w wyjątkowo komfortowej pozycji. Urządzenie umożliwia dłuższe i bezproblemowe przerwy w pracy.
Szorowarka B 110 R Bp+D75: Dozowanie wody zależne od prędkości
Dozowanie wody zależne od prędkości
Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy. Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia. Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Szorowarka B 110 R Bp+D75: Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania. Szybka i łatwa wymiana listew zbierających. Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
  • Aby zapobiegać potencjalnym błędom podczas użytkowania, klucze posiadają różne kolory dla poszczególnych uprawnień umożliwiających zmianę ustawień urządzenia.
  • Tryby pracy urządzenia oraz pozostałe funkcje mogą zostać przyporządkowane danemu operatorowi.
  • Optymalne dopasowanie do indywidualnych zadań danego operatora.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 750
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 950
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 3150
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 4
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 230 / 50
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²) 40
Zużycie wody (l/min) maks. 5,7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Moc znamionowa (W) do 2350
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 650
Waga bez akcesoriów (kg) 246
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1695 x 975 x 1315

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Belka ssąca łukowa

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Hamulec postojowy
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Siedzisko z regulacją wysokości
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 110 R Bp+D75
Szorowarka B 110 R Bp+D75
Szorowarka B 110 R Bp+D75
Szorowarka B 110 R Bp+D75
Szorowarka B 110 R Bp+D75
Szorowarka B 110 R Bp+D75

Wideo

Zastosowania
  • Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
  • Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.