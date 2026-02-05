Szorowarka jezdna B 110 R Bp Pack łączy przyjazną dla użytkownika obsługę z najlepszymi efektami czyszczenia i bardzo dobrymi wartościami TCO. Przełącznik EASY Operation i duży kolorowy wyświetlacz w 30 językach zapewniają dostęp do wszystkich funkcji – dla całkowitego bezpieczeństwa i ochrony urządzenia, zintegrowany jest system kluczykowy KIK w celu przydzielania praw dostępu poszczególnym osobom. Jednocześnie połączenie głowicy szczotek dyskowych o szerokości roboczej 75 centymetrów, dwóch 110-litrowych zbiorników i akumulatora litowo-jonowego 160 Ah zapewnia długie czyszczenie i wysoką wydajność powierzchniową do 5 100 metrów kwadratowych na godzinę. Dzięki zintegrowanej ładowarce akumulatora możliwe jest podładowanie szybko ładującego się akumulatora, którego żywotność jest około czterokrotnie dłuższa niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Zawiera również wiele innych funkcji – takich jak oszczędzająca czas funkcja automatycznego napełniania zbiornika świeżej wody, system płukania zbiornika do szybkiego czyszczenia zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody, które dostosowuje się do prędkości oraz system dozowania detergentu DOSE.