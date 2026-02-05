Szorowarka B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Wydajna i niezawodna: szorowarka jezdna B 110 R z akumulatorem żelazowo-fosforanowym 160 Ah, zintegrowaną ładowarką, głowicą szczotek dyskowych i systemem dozowania detergentu DOSE.
Szorowarka jezdna B 110 R Bp Pack łączy przyjazną dla użytkownika obsługę z najlepszymi efektami czyszczenia i bardzo dobrymi wartościami TCO. Przełącznik EASY Operation i duży kolorowy wyświetlacz w 30 językach zapewniają dostęp do wszystkich funkcji – dla całkowitego bezpieczeństwa i ochrony urządzenia, zintegrowany jest system kluczykowy KIK w celu przydzielania praw dostępu poszczególnym osobom. Jednocześnie połączenie głowicy szczotek dyskowych o szerokości roboczej 75 centymetrów, dwóch 110-litrowych zbiorników i akumulatora litowo-jonowego 160 Ah zapewnia długie czyszczenie i wysoką wydajność powierzchniową do 5 100 metrów kwadratowych na godzinę. Dzięki zintegrowanej ładowarce akumulatora możliwe jest podładowanie szybko ładującego się akumulatora, którego żywotność jest około czterokrotnie dłuższa niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Zawiera również wiele innych funkcji – takich jak oszczędzająca czas funkcja automatycznego napełniania zbiornika świeżej wody, system płukania zbiornika do szybkiego czyszczenia zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody, które dostosowuje się do prędkości oraz system dozowania detergentu DOSE.
Cechy i zalety
Siedzisko z regulacją wysokości
Trwały akumulator litowo-jonowy
Dozowanie wody zależne od prędkości
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 4500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3150
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|24 / 160
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (kg)
|75
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1750
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Waga bez akcesoriów (kg)
|350
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
