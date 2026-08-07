Przyjazna dla użytkownika i niezawodna, zapewniająca wysoką wydajność czyszczenia i najlepsze wartości TCO: nasza szorowarka jezdna B 110 R Bp Pack oferuje imponująco bogate wyposażenie w standardzie, zapewniające maksymalną opłacalność. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 180 Ah z możliwością szybkiego i pośredniego ładowania o żywotności około czterech razy dłuższej niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a także ładowarkę akumulatora. Zawiera również wiele inteligentnych funkcji – takich jak oszczędzająca czas funkcja automatycznego napełniania zbiornika świeżej wody, system płukania zbiornika do szybkiego czyszczenia zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody, które dostosowuje się do prędkości oraz system dozowania detergentu DOSE. Przy szerokości roboczej 75 cm głowica szczotek walcowych z praktyczną funkcją zamiatania, wraz z dwoma 110-litrowymi zbiornikami, zapewnia wydajność powierzchniową do 5 100 metrów kwadratowych na godzinę. Wreszcie inteligentny system kluczykowy KIK do przydzielania praw dostępu indywidualnym osobom oraz bardzo prosta obsługa urządzenia za pomocą przełącznika EASY Operation i dużego kolorowego wyświetlacza, dostępnego w 30 językach, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.