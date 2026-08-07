Szorowarka B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Głowica szczotek walcowych, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 180 Ah, zintegrowana ładowarka i system dozowania detergentu DOSE w standardzie: niezawodna szorowarka jezdna B 110 R.
Przyjazna dla użytkownika i niezawodna, zapewniająca wysoką wydajność czyszczenia i najlepsze wartości TCO: nasza szorowarka jezdna B 110 R Bp Pack oferuje imponująco bogate wyposażenie w standardzie, zapewniające maksymalną opłacalność. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 180 Ah z możliwością szybkiego i pośredniego ładowania o żywotności około czterech razy dłuższej niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a także ładowarkę akumulatora. Zawiera również wiele inteligentnych funkcji – takich jak oszczędzająca czas funkcja automatycznego napełniania zbiornika świeżej wody, system płukania zbiornika do szybkiego czyszczenia zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody, które dostosowuje się do prędkości oraz system dozowania detergentu DOSE. Przy szerokości roboczej 75 cm głowica szczotek walcowych z praktyczną funkcją zamiatania, wraz z dwoma 110-litrowymi zbiornikami, zapewnia wydajność powierzchniową do 5 100 metrów kwadratowych na godzinę. Wreszcie inteligentny system kluczykowy KIK do przydzielania praw dostępu indywidualnym osobom oraz bardzo prosta obsługa urządzenia za pomocą przełącznika EASY Operation i dużego kolorowego wyświetlacza, dostępnego w 30 językach, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.
Cechy i zalety
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Trwały akumulator litowo-jonowy
- W porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, do czterech razy większa żywotność.
- Możliwość szybkiego i pośredniego ładowania, bez uszkodzenia akumulatora.
- Rzadsze wymiany akumulatorów, niższe koszty, mniej przestojów.
Dozowanie wody zależne od prędkości
- Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy.
- Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia.
- Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 4500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3150
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 180
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Nacisk szczotki (kg)
|75
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1750
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|350
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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