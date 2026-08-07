Szorowarka B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Szorowarka jezdna B 110 R imponuje akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym o pojemności 180 Ah, zintegrowaną ładowarką akumulatora, oszczędzającą czas boczną płytą szorującą i systemem dozowania detergentu DOSE.
Szorowarka jezdna B 110 R Bp Pack łączy bogate wyposażenie z bardzo dobrymi wartościami TCO. Zawdzięcza to licznym innowacjom – takim jak oszczędzająca czas funkcja automatycznego napełniania zbiornika świeżej wody, system płukania zbiornika umożliwiający szybkie czyszczenie zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody dostosowane do prędkości oraz system dozowania detergentu DOSE. Długie operacje czyszczenia i wydajność powierzchniową na poziomie 5 100 metrów kwadratowych na godzinę zapewnia połączenie standardowego akumulatora litowo-jonowego 180 Ah, 110-litrowego zbiornika i głowicy szczotek dyskowych o szerokości roboczej 75 centymetrów, która wydłuża oszczędzającą czas i koszty boczną płytę szorującą o dodatkowe 10 centymetrów, umożliwiając czyszczenie aż do krawędzi, a w niektórych przypadkach nawet pod półkami. Dzięki zintegrowanej ładowarce akumulatora możliwe jest podładowanie wytrzymałego akumulatora, którego okres eksploatacji jest około czterokrotnie dłuższy niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych. System kluczykowy KIK do przydzielania praw dostępu indywidualnym osobom oraz łatwość obsługi za pomocą przełącznika EASY Operation i kolorowego wyświetlacza dopełniają imponującą konstrukcję.
Cechy i zalety
Boczny moduł szorujący pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
- Urządzenie umożliwia czyszczenie obszarów w pobliżu ścian lub półek znajdujących się blisko krawędzi.
- Chowa się pod urządzenie w przypadku napotkania przeszkód, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
- Brak konieczności ręcznego czyszczenia krawędzi, umożliwia zaoszczędzenie kosztów.
Trwały akumulator litowo-jonowy
- W porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, do czterech razy większa żywotność.
- Możliwość szybkiego i pośredniego ładowania, bez uszkodzenia akumulatora.
- Rzadsze wymiany akumulatorów, niższe koszty, mniej przestojów.
Dozowanie wody zależne od prędkości
- Zmniejszone zużycie wody w trakcie pokonywania zakrętów lub wolnej jazdy.
- Funkcja oszczędzania wody zwiększa wydajność powierzchniową urządzenia.
- Krótszy czas schnięcia posadzki oraz niższe ryzyko pozostawania wody na zakrętach.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 5100
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3600
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 180
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (kg)
|75
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1750
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|380,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Belka ssąca łukowa
- Płyta boczna szorowarki
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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