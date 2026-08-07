Szorowarka jezdna B 110 R Bp Pack łączy bogate wyposażenie z bardzo dobrymi wartościami TCO. Zawdzięcza to licznym innowacjom – takim jak oszczędzająca czas funkcja automatycznego napełniania zbiornika świeżej wody, system płukania zbiornika umożliwiający szybkie czyszczenie zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody dostosowane do prędkości oraz system dozowania detergentu DOSE. Długie operacje czyszczenia i wydajność powierzchniową na poziomie 5 100 metrów kwadratowych na godzinę zapewnia połączenie standardowego akumulatora litowo-jonowego 180 Ah, 110-litrowego zbiornika i głowicy szczotek dyskowych o szerokości roboczej 75 centymetrów, która wydłuża oszczędzającą czas i koszty boczną płytę szorującą o dodatkowe 10 centymetrów, umożliwiając czyszczenie aż do krawędzi, a w niektórych przypadkach nawet pod półkami. Dzięki zintegrowanej ładowarce akumulatora możliwe jest podładowanie wytrzymałego akumulatora, którego okres eksploatacji jest około czterokrotnie dłuższy niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych. System kluczykowy KIK do przydzielania praw dostępu indywidualnym osobom oraz łatwość obsługi za pomocą przełącznika EASY Operation i kolorowego wyświetlacza dopełniają imponującą konstrukcję.