Szorowarka samojezdna B 110 R Bp Pack – wyposażona standardowo w akumulator litowy o pojemności 180 Ah z możliwością szybkiego i pośredniego ładowania, który ma około czterokrotnie dłuższą żywotność niż akumulatory kwasowo-ołowiowe i może być ładowany w dowolnym momencie dzięki zintegrowanej ładowarce – imponuje wysoką wydajnością powierzchniową, niezawodnością i doskonałymi wartościami TCO. Urządzenie czyści do 5 100 metrów kwadratowych na godzinę dzięki dwóm 110-litrowym zbiornikom i głowicy szczotek walcowych z jednostką zamiatającą i 75-centymetrową szerokością roboczą. Oszczędzająca czas i koszty boczna płyta szorująca zwiększa szerokość roboczą o dodatkowe 10 centymetrów, umożliwiając czyszczenie aż do samej krawędzi, a w niektórych przypadkach nawet pod półkami. Bogate wyposażenie obejmuje również automatyczny system płukania zbiornika do szybkiego czyszczenia zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody, które dostosowuje się do prędkości, system dozowania detergentu DOSE oraz zintegrowany system kluczykowy KIK do przydzielania praw dostępu indywidualnym osobom. Wreszcie B 110 R imponuje łatwością obsługi, zarówno dzięki innowacyjnemu przełącznikowi EASY Operation, jakidużemu kolorowemu wyświetlaczowi dostępnemu w 30 językach.