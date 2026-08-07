Szorowarka B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Niezawodna szorowarka jezdna B 110 R z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym o 180 Ah, zintegrowaną ładowarką akumulatora, boczną płytą szorującą i systemem dozowania detergentu DOSE.
Szorowarka samojezdna B 110 R Bp Pack – wyposażona standardowo w akumulator litowy o pojemności 180 Ah z możliwością szybkiego i pośredniego ładowania, który ma około czterokrotnie dłuższą żywotność niż akumulatory kwasowo-ołowiowe i może być ładowany w dowolnym momencie dzięki zintegrowanej ładowarce – imponuje wysoką wydajnością powierzchniową, niezawodnością i doskonałymi wartościami TCO. Urządzenie czyści do 5 100 metrów kwadratowych na godzinę dzięki dwóm 110-litrowym zbiornikom i głowicy szczotek walcowych z jednostką zamiatającą i 75-centymetrową szerokością roboczą. Oszczędzająca czas i koszty boczna płyta szorująca zwiększa szerokość roboczą o dodatkowe 10 centymetrów, umożliwiając czyszczenie aż do samej krawędzi, a w niektórych przypadkach nawet pod półkami. Bogate wyposażenie obejmuje również automatyczny system płukania zbiornika do szybkiego czyszczenia zbiornika zanieczyszczonej wody, dozowanie wody, które dostosowuje się do prędkości, system dozowania detergentu DOSE oraz zintegrowany system kluczykowy KIK do przydzielania praw dostępu indywidualnym osobom. Wreszcie B 110 R imponuje łatwością obsługi, zarówno dzięki innowacyjnemu przełącznikowi EASY Operation, jakidużemu kolorowemu wyświetlaczowi dostępnemu w 30 językach.
Cechy i zalety
Boczny moduł szorujący pozwalająca zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
- Urządzenie umożliwia czyszczenie obszarów w pobliżu ścian lub półek znajdujących się blisko krawędzi.
- Chowa się pod urządzenie w przypadku napotkania przeszkód, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
- Brak konieczności ręcznego czyszczenia krawędzi, umożliwia zaoszczędzenie kosztów.
Trwały akumulator litowo-jonowy
- W porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, do czterech razy większa żywotność.
- Możliwość szybkiego i pośredniego ładowania, bez uszkodzenia akumulatora.
- Rzadsze wymiany akumulatorów, niższe koszty, mniej przestojów.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 5100
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3600
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 180
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Nacisk szczotki (kg)
|75
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1750
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Moc znamionowa (W)
|do 2350
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|396,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Zakres dostawy
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Belka ssąca łukowa
- Płyta boczna szorowarki
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Siedzisko z regulacją wysokości
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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