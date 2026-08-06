Szorowarka B 110 R Classic Bp + R75
Idealna do czyszczenia obiektó o średnich powierzchni: zwinna,cicha szorowarka jezdna ze zbiornikiem o pojemności 110 l oraz wysokowydajną głowicą szorującą R75.
Zaprojektowana z myślą o pracy na średnich powierzchniach, nasza wyjątkowo cicha szorowarka jezdna B 110 R Classic z łatwością czyści do 4500 m2/h. Wyposażona w 110-litrowe zbiorniki na czystą i brudną wodę, tryb pracy eco!efficiency, niezawodną i sprawdzoną konstrukcję głowicy szorującej, a także belkę ssącą wykonaną z wysokiej jakości odlewanego aluminium o czołowej na rynku mocy ssania. Inteligentny system kluczy KIK do indywidualnego przypisywania dostępów do funkcji maszyny, wielojęzyczny wyświetlacz, użyteczny przełącznik EASY Operation i oznaczone kolorami elementy sterujące zapewniają bardzo łatwą obsługę. Aby zapewnić jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo pracy, urządzenie zostało wyposażone w dobrze widoczne światła do jazdy dziennej.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
- Prostota i łatwość użytkowania.
- Możliwość ładowania różnych typów baterii.
Łatwe przenoszenie
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik szczotkowy
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|750
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|950
|Zbiornik wody czystej / brudnej ( )
|110 / 110
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 4500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3150
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|175
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Waga bez akcesoriów (kg)
|251
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Funkcja zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
- Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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