Szorowarka B 110 R Classic + D75

Wydajna szorowarka jezdna z pojemnym zbiornikiem 110 l, posiada dwie szczotki dyskowe, systemem kluczy KIK i pokrętłem EASY Operation ułatwiającym obsługę.

Zaprojektowana z myślą o pracy na średnich powierzchniach, nasza wyjątkowo cicha szorowarka jezdna B 110 R Classic z łatwością czyści do 4500 m2/h. Wyposażona w 110-litrowe zbiorniki na czystą i brudną wodę, tryb pracy eco!efficiency, niezawodną i sprawdzoną konstrukcję główicy szorującej, a także belkę ssącą wykonaną z wysokiej jakości odlewanego aluminium o czołowej na rynku mocy ssania. Inteligentny system kluczy KIK do indywidualnego przypisywania dostępów do funkcji maszyny, wielojęzyczny wyświetlacz, użyteczny przełącznik EASY Operation i oznaczone kolorami elementy sterujące zapewniają bardzo łatwą obsługę. Aby zapewnić jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo pracy, urządzenie zostało wyposażone w dobrze widoczne światła do jazdy dziennej.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
  • Prostota i łatwość użytkowania.
  • Możliwość ładowania różnych typów baterii.
Łatwe przenoszenie
  • Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
  • Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik szczotkowy
Szerokość robocza szczotek (mm) 750
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 950
Zbiornik wody czystej / brudnej ( ) 110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 3150
Zasilanie bateryjne (V) 24
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) maks. 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 75 / 40
Szerokość skrętu w alejce (cm) 175
Zużycie wody (l/min) maks. 5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Waga bez akcesoriów (kg) 251
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1635 x 975 x 1265

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 110 R Classic + D75
Szorowarka B 110 R Classic + D75

Wideo

Zastosowania
  • Urządzenie idealnie sprawdzi się w supermarketach, centrach handlowych lub szpitalach.
  • Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Środki czyszczące
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