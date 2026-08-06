Zaprojektowana z myślą o pracy na średnich powierzchniach, nasza wyjątkowo cicha szorowarka jezdna B 110 R Classic z łatwością czyści do 4500 m2/h. Wyposażona w 110-litrowe zbiorniki na czystą i brudną wodę, tryb pracy eco!efficiency, niezawodną i sprawdzoną konstrukcję główicy szorującej, a także belkę ssącą wykonaną z wysokiej jakości odlewanego aluminium o czołowej na rynku mocy ssania. Inteligentny system kluczy KIK do indywidualnego przypisywania dostępów do funkcji maszyny, wielojęzyczny wyświetlacz, użyteczny przełącznik EASY Operation i oznaczone kolorami elementy sterujące zapewniają bardzo łatwą obsługę. Aby zapewnić jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo pracy, urządzenie zostało wyposażone w dobrze widoczne światła do jazdy dziennej.