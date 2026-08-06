Kompaktowa i zwrotna szorowarka jezdna B 150 R z zasilaniem akumulatorowym zapewnia doskonałe efekty nawet w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach. Urządzenie zawiera dwie szczotki dyskowe (szerokość robocza 90 cm) i jest dostarczane z wbudowaną ładowarką. Kolorowe oznaczenia elementów sterujących i przełącznik EASY Operation zapewniają wygodną obsługę. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Za pomocą systemu KIK można przypisać prawa dostępu w celu ochrony przed błędami obsługi. Tryb eco!efficiency i system dozowania wody reagujący na prędkość oszczędzają zarówno wodę, jak i energię – a tryb eco!efficiency zmniejsza również poziom hałasu urządzenia. Opcjonalny system płukania zbiornika zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczoną wodę, a funkcja automatycznego napełniania oszczędza czas potrzebny na napełnienie zbiornika świeżej wody. Czujnik kąta skrętu kierownicy i standardowe światła do jazdy dziennej zapewniają bezpieczeństwo podczas jazdy, a akumulatory litowo-jonowe (opcjonalne) zapewniają długi czas pracy i żywotność.