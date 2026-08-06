Szorowarka B 150 R Bc + D90
B 150 R: idealna do wydajności powierzchniowej 7200 m²/h i prędkości roboczej 8 km/h. Zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna jest wyposażona w dwie szczotki dyskowe i zbiorniki o pojemności 150 l.
Kompaktowa i zwrotna szorowarka jezdna B 150 R z zasilaniem akumulatorowym zapewnia doskonałe efekty nawet w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach. Urządzenie zawiera dwie szczotki dyskowe (szerokość robocza 90 cm) i jest dostarczane z wbudowaną ładowarką. Kolorowe oznaczenia elementów sterujących i przełącznik EASY Operation zapewniają wygodną obsługę. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Za pomocą systemu KIK można przypisać prawa dostępu w celu ochrony przed błędami obsługi. Tryb eco!efficiency i system dozowania wody reagujący na prędkość oszczędzają zarówno wodę, jak i energię – a tryb eco!efficiency zmniejsza również poziom hałasu urządzenia. Opcjonalny system płukania zbiornika zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczoną wodę, a funkcja automatycznego napełniania oszczędza czas potrzebny na napełnienie zbiornika świeżej wody. Czujnik kąta skrętu kierownicy i standardowe światła do jazdy dziennej zapewniają bezpieczeństwo podczas jazdy, a akumulatory litowo-jonowe (opcjonalne) zapewniają długi czas pracy i żywotność.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowice ze szczotkami tarczowymi
- Szczotki dyskowe i talerze napędowe padów można łatwo wymienić.
- Szczotki dyskowe dostępne w różnych poziomach twardości: miękka, średnia i twarda.
- Rodzaje dysków czyszczących, stworzonych z myślą o użytkowaniu na gładkich powierzchniach.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Wystarczy podłączyć wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę.
Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii
- Rodzaje baterii: bezobsługowe 36 V/180 Ah, o obniżonej obsłudze 36 V/180 Ah, bezobsługowe baterie 36 V/240 Ah, o obniżonej obsłudze 36 V/240 Ah.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
Wbudowana ładowarka
- Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
- Prostota i łatwość użytkowania.
- Możliwość ładowania różnych typów baterii.
Łatwa obsługa
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|900
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|150 / 150
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|7200
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5040
|Zasilanie bateryjne (V)
|36
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|8
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|89
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|181
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Moc znamionowa (W)
|do 2400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|957
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|218
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Centra handlowe / sklepy DIY
- Parkingi wielopoziomowe
- Czyszczenie wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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