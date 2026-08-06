Szorowarka B 150 R Bc + R85

Szorowarka jezdna B 150 R ze szczotkami walcowymi (szerokość robocza 90 cm), prędkością jazdy 8 km/h i wydajnością powierzchniową 7200 m²/h. Zawiera zbiorniki o pojemności 150 l, system KIK i tryb eco!efficiency.

Zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna jest bardzo zwrotna dzięki krótkiej i wąskiej konstrukcji, a także dociera do trudno dostępnych miejsc w pomieszczeniach. Dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody zależnemu od prędkości można znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii, a także poziom hałasu urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w dwie szczotki walcowe (szerokość robocza 85 cm). Głowica szczotki zapewnia zintegrowaną funkcję zamiatania i dużą szufladę na zmiotki. Urządzenie działa niezwykle płynnie, zapewniając cichą pracę, a solidność odlewanego ciśnieniowo aluminium zapewnia długą żywotność. Kolorowe oznaczenia elementów sterujących i przełącznik EASY Operation sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. W celu poprawy ochrony przed błędami obsługi system KIK umożliwia przypisanie praw dostępu, a czujnik kąta skrętu kierownicy poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy. Zbiornik na zanieczyszczoną wodę można łatwo i higienicznie wyczyścić dzięki opatentowanemu systemowi płukania zbiornika, który można zamówić jako wyposażenie dodatkowe. Funkcja automatycznego napełniania (Auto-Fill) umożliwia szybkie i łatwe napełnianie zbiornika świeżej wody. Urządzenie zawiera wbudowaną ładowarkę.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
  • Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
  • Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
  • Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
  • Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
  • Wystarczy podłączyć wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę.
Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii
  • Rodzaje baterii: bezobsługowe 36 V/180 Ah, o obniżonej obsłudze 36 V/180 Ah, bezobsługowe baterie 36 V/240 Ah, o obniżonej obsłudze 36 V/240 Ah.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
  • Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
  • Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
  • Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
  • Większa higiena.
Wbudowana ładowarka
  • Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
  • Prostota i łatwość użytkowania.
  • Możliwość ładowania różnych typów baterii.
System dozowania środka czyszczącego (DOSE) – opcja
  • Oszczędność środka czyszczącego.
  • Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
  • Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Elektryczny
Szerokość robocza szczotek (mm) 850
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1180 - 1180
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 6800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 4760
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 36 / 240
Czas pracy akumulatora (h) maks. 5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) 8
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 600 - 1300
Szerokość skrętu w alejce (cm) 181
Zużycie wody (l/min) maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Moc znamionowa (W) do 2400
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 957
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 218
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 909 x 1420

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.
  • Wbudowana ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Hamulec postojowy
  • Zintegrowany mechanizm zamiatania
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka B 150 R Bc + R85
Zastosowania
  • Centra handlowe / sklepy DIY
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Czyszczenie wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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