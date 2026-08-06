Szorowarka B 150 R Bc + R85
Szorowarka jezdna B 150 R ze szczotkami walcowymi (szerokość robocza 90 cm), prędkością jazdy 8 km/h i wydajnością powierzchniową 7200 m²/h. Zawiera zbiorniki o pojemności 150 l, system KIK i tryb eco!efficiency.
Zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna jest bardzo zwrotna dzięki krótkiej i wąskiej konstrukcji, a także dociera do trudno dostępnych miejsc w pomieszczeniach. Dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody zależnemu od prędkości można znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii, a także poziom hałasu urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w dwie szczotki walcowe (szerokość robocza 85 cm). Głowica szczotki zapewnia zintegrowaną funkcję zamiatania i dużą szufladę na zmiotki. Urządzenie działa niezwykle płynnie, zapewniając cichą pracę, a solidność odlewanego ciśnieniowo aluminium zapewnia długą żywotność. Kolorowe oznaczenia elementów sterujących i przełącznik EASY Operation sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. W celu poprawy ochrony przed błędami obsługi system KIK umożliwia przypisanie praw dostępu, a czujnik kąta skrętu kierownicy poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy. Zbiornik na zanieczyszczoną wodę można łatwo i higienicznie wyczyścić dzięki opatentowanemu systemowi płukania zbiornika, który można zamówić jako wyposażenie dodatkowe. Funkcja automatycznego napełniania (Auto-Fill) umożliwia szybkie i łatwe napełnianie zbiornika świeżej wody. Urządzenie zawiera wbudowaną ładowarkę.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Wystarczy podłączyć wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę.
Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii
- Rodzaje baterii: bezobsługowe 36 V/180 Ah, o obniżonej obsłudze 36 V/180 Ah, bezobsługowe baterie 36 V/240 Ah, o obniżonej obsłudze 36 V/240 Ah.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
Wbudowana ładowarka
- Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
- Prostota i łatwość użytkowania.
- Możliwość ładowania różnych typów baterii.
System dozowania środka czyszczącego (DOSE) – opcja
- Oszczędność środka czyszczącego.
- Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
- Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|850
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|150 / 150
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|6800
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|4760
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|36 / 240
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|8
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|600 - 1300
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|181
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Moc znamionowa (W)
|do 2400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|957
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|218
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Centra handlowe / sklepy DIY
- Parkingi wielopoziomowe
- Czyszczenie wnętrz zbiorników w transporcie i logistyce, w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz chemicznym.
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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