Zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna jest bardzo zwrotna dzięki krótkiej i wąskiej konstrukcji, a także dociera do trudno dostępnych miejsc w pomieszczeniach. Dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody zależnemu od prędkości można znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii, a także poziom hałasu urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w dwie szczotki walcowe (szerokość robocza 85 cm). Głowica szczotki zapewnia zintegrowaną funkcję zamiatania i dużą szufladę na zmiotki. Urządzenie działa niezwykle płynnie, zapewniając cichą pracę, a solidność odlewanego ciśnieniowo aluminium zapewnia długą żywotność. Kolorowe oznaczenia elementów sterujących i przełącznik EASY Operation sprawiają, że urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. W celu poprawy ochrony przed błędami obsługi system KIK umożliwia przypisanie praw dostępu, a czujnik kąta skrętu kierownicy poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy. Zbiornik na zanieczyszczoną wodę można łatwo i higienicznie wyczyścić dzięki opatentowanemu systemowi płukania zbiornika, który można zamówić jako wyposażenie dodatkowe. Funkcja automatycznego napełniania (Auto-Fill) umożliwia szybkie i łatwe napełnianie zbiornika świeżej wody. Urządzenie zawiera wbudowaną ładowarkę.