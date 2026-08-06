Szorowarka B 150 R Bp + D90
Szorowarka jezdna B 150 R ze szczotkami dyskowymi (szerokość robocza 90 cm), prędkością jazdy 8 km/h i wydajnością powierzchniową 7200 m²/h. Zawiera zbiorniki o pojemności 150 l, system KIK i tryb eco!efficiency.
Innowacyjna, kompaktowa i bardzo zwrotna szorowarka akumulatorowa B 150 R z miejscem dla operatora została zaprojektowana z myślą o wydajności powierzchniowej 7200 m²/h. Urządzenie doskonale czyści nawet pomieszczenia o nieregularnych kształtach. Urządzenie zawiera dwie szczotki dyskowe i zapewnia szerokość roboczą 90 cm. Elementy sterujące są oznaczone kolorami. Ponadto dostępny jest przełącznik EASY Operation, który umożliwia bezproblemową i intuicyjną obsługę. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Dla lepszej ochrony przed błędami obsługi prawa dostępu można przypisać za pomocą systemu KIK, a czujnik kąta skrętu kierownicy automatycznie aktywuje hamulce podczas pokonywania zakrętów. Tryb eco!efficiency i system dozowania wody reagujący na prędkość oszczędzają zarówno wodę, jak i energię. Zmniejszony został również poziom hałasu urządzenia. Opcjonalny system płukania zbiornika zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczenia. Dostępna w standardzie funkcja automatycznego napełniania (Auto-Fill) pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas napełniania zbiornika świeżej wody. Akumulatory litowe są dostępne opcjonalnie.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręć wodę. Gdy zbiornik napełni się pobieranie wody zostanie automatycznie wyłączone.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
Łatwa obsługa
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|900
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|150 / 150
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|7200
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5040
|Zasilanie bateryjne (V)
|36
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Prędkość jazdy (km/h)
|8
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|181
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|957
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|218
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Centra handlowe / sklepy DIY
- Parkingi wielopoziomowe
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.