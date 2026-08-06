Innowacyjna, kompaktowa i bardzo zwrotna szorowarka akumulatorowa B 150 R z miejscem dla operatora została zaprojektowana z myślą o wydajności powierzchniowej 7200 m²/h. Urządzenie doskonale czyści nawet pomieszczenia o nieregularnych kształtach. Urządzenie zawiera dwie szczotki dyskowe i zapewnia szerokość roboczą 90 cm. Elementy sterujące są oznaczone kolorami. Ponadto dostępny jest przełącznik EASY Operation, który umożliwia bezproblemową i intuicyjną obsługę. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Dla lepszej ochrony przed błędami obsługi prawa dostępu można przypisać za pomocą systemu KIK, a czujnik kąta skrętu kierownicy automatycznie aktywuje hamulce podczas pokonywania zakrętów. Tryb eco!efficiency i system dozowania wody reagujący na prędkość oszczędzają zarówno wodę, jak i energię. Zmniejszony został również poziom hałasu urządzenia. Opcjonalny system płukania zbiornika zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczenia. Dostępna w standardzie funkcja automatycznego napełniania (Auto-Fill) pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas napełniania zbiornika świeżej wody. Akumulatory litowe są dostępne opcjonalnie.