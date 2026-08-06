Szorowarka B 150 R Bp + D90

Szorowarka jezdna B 150 R ze szczotkami dyskowymi (szerokość robocza 90 cm), prędkością jazdy 8 km/h i wydajnością powierzchniową 7200 m²/h. Zawiera zbiorniki o pojemności 150 l, system KIK i tryb eco!efficiency.

Innowacyjna, kompaktowa i bardzo zwrotna szorowarka akumulatorowa B 150 R z miejscem dla operatora została zaprojektowana z myślą o wydajności powierzchniowej 7200 m²/h. Urządzenie doskonale czyści nawet pomieszczenia o nieregularnych kształtach. Urządzenie zawiera dwie szczotki dyskowe i zapewnia szerokość roboczą 90 cm. Elementy sterujące są oznaczone kolorami. Ponadto dostępny jest przełącznik EASY Operation, który umożliwia bezproblemową i intuicyjną obsługę. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Dla lepszej ochrony przed błędami obsługi prawa dostępu można przypisać za pomocą systemu KIK, a czujnik kąta skrętu kierownicy automatycznie aktywuje hamulce podczas pokonywania zakrętów. Tryb eco!efficiency i system dozowania wody reagujący na prędkość oszczędzają zarówno wodę, jak i energię. Zmniejszony został również poziom hałasu urządzenia. Opcjonalny system płukania zbiornika zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczenia. Dostępna w standardzie funkcja automatycznego napełniania (Auto-Fill) pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas napełniania zbiornika świeżej wody. Akumulatory litowe są dostępne opcjonalnie.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
  • Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
  • Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręć wodę. Gdy zbiornik napełni się pobieranie wody zostanie automatycznie wyłączone.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
  • Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
  • Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
  • Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
  • Większa higiena.
Łatwa obsługa
  • Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
  • Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Elektryczny
Szerokość robocza szczotek (mm) 900
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1180 - 1180
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 7200
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 5040
Zasilanie bateryjne (V) 36
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Prędkość jazdy (km/h) 8
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Szerokość skrętu w alejce (cm) 181
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 957
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 218
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Hamulec postojowy
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 150 R Bp + D90
Szorowarka B 150 R Bp + D90
Szorowarka B 150 R Bp + D90
Szorowarka B 150 R Bp + D90
Szorowarka B 150 R Bp + D90
Szorowarka B 150 R Bp + D90
Zastosowania
  • Centra handlowe / sklepy DIY
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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