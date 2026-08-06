Szorowarka B 150 R Bp + R85
Kompaktowa, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 150 R. Dwie szczotki walcowe, szerokość robocza 85 cm, zbiorniki 150 l, system KIK i tryb eco!efficiency. Wydajność powierzchniowa 7200 m²/h.
Dzięki krótkiej, wąskiej konstrukcji, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 150 R Bp + R 85 jest niezwykle zwrotna i może poradzić sobie nawet z najtrudniej dostępnymi miejscami. Wyposażona w dwie szczotki walcowe, to innowacyjne urządzenie oferuje szerokość roboczą 85 cm. Głowica szczotki walcowej zawiera zintegrowaną funkcję wstępnego zamiatania, która może być również używana do zbierania grubych zanieczyszczeń z dużą prędkością 8 km/h. Czujnik kąta skrętu kierownicy zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. Dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody zależnemu od prędkości można znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii, a także poziom hałasu urządzenia. Oznaczone kolorami elementy sterujące i przełącznik EASY Operation sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Za pomocą systemu KIK można przypisać prawa dostępu w celu ochrony przed błędami obsługi. System płukania zbiornika, który można zamówić jako wyposażenie opcjonalne, zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Opcjonalnie dostępne są również akumulatory litowo-jonowe zapewniające długi czas pracy i żywotność.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręć wodę. Gdy zbiornik napełni się pobieranie wody zostanie automatycznie wyłączone.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
Łatwa obsługa
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|850
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|150 / 150
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|6800
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|4760
|Zasilanie bateryjne (V)
|36
|Prędkość jazdy (km/h)
|8
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1300
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|181
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|957
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|218
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Centra handlowe / sklepy DIY
- Parkingi wielopoziomowe
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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