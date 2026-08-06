Dzięki krótkiej, wąskiej konstrukcji, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 150 R Bp + R 85 jest niezwykle zwrotna i może poradzić sobie nawet z najtrudniej dostępnymi miejscami. Wyposażona w dwie szczotki walcowe, to innowacyjne urządzenie oferuje szerokość roboczą 85 cm. Głowica szczotki walcowej zawiera zintegrowaną funkcję wstępnego zamiatania, która może być również używana do zbierania grubych zanieczyszczeń z dużą prędkością 8 km/h. Czujnik kąta skrętu kierownicy zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. Dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody zależnemu od prędkości można znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii, a także poziom hałasu urządzenia. Oznaczone kolorami elementy sterujące i przełącznik EASY Operation sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Za pomocą systemu KIK można przypisać prawa dostępu w celu ochrony przed błędami obsługi. System płukania zbiornika, który można zamówić jako wyposażenie opcjonalne, zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Opcjonalnie dostępne są również akumulatory litowo-jonowe zapewniające długi czas pracy i żywotność.