Szorowarka B 150 R Bp + R85

Kompaktowa, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 150 R. Dwie szczotki walcowe, szerokość robocza 85 cm, zbiorniki 150 l, system KIK i tryb eco!efficiency. Wydajność powierzchniowa 7200 m²/h.

Dzięki krótkiej, wąskiej konstrukcji, zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 150 R Bp + R 85 jest niezwykle zwrotna i może poradzić sobie nawet z najtrudniej dostępnymi miejscami. Wyposażona w dwie szczotki walcowe, to innowacyjne urządzenie oferuje szerokość roboczą 85 cm. Głowica szczotki walcowej zawiera zintegrowaną funkcję wstępnego zamiatania, która może być również używana do zbierania grubych zanieczyszczeń z dużą prędkością 8 km/h. Czujnik kąta skrętu kierownicy zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. Dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody zależnemu od prędkości można znacznie zmniejszyć zużycie wody i energii, a także poziom hałasu urządzenia. Oznaczone kolorami elementy sterujące i przełącznik EASY Operation sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Wszystkie ustawienia wprowadza się na dużym kolorowym wyświetlaczu. Za pomocą systemu KIK można przypisać prawa dostępu w celu ochrony przed błędami obsługi. System płukania zbiornika, który można zamówić jako wyposażenie opcjonalne, zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Opcjonalnie dostępne są również akumulatory litowo-jonowe zapewniające długi czas pracy i żywotność.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
  • Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
  • Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
  • Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
  • Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
  • Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręć wodę. Gdy zbiornik napełni się pobieranie wody zostanie automatycznie wyłączone.
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
  • Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
  • Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
  • Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
  • Większa higiena.
Łatwa obsługa
  • Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
  • Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Elektryczny
Szerokość robocza szczotek (mm) 850
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1180 - 1180
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 6800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 4760
Zasilanie bateryjne (V) 36
Prędkość jazdy (km/h) 8
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1300
Szerokość skrętu w alejce (cm) 181
Zużycie wody (l/min) maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 957
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 218
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 909 x 1420

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Hamulec postojowy
  • Zintegrowany mechanizm zamiatania
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Szorowarka B 150 R Bp + R85
Zastosowania
  • Centra handlowe / sklepy DIY
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.