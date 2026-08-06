Szorowarka B 220 R Bc + D 90
Kompaktowa szorowarka jezdna B 220 R oferuje szerokość roboczą 90 cm. To zasilane akumulatorowo urządzenie jest wyposażone w zbiornik o pojemności 220 l i technologię dyskową zapewniającą wydajność do 9000 m²/h.
Nasza zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 220 R umożliwia wydajne, szybkie i dokładne czyszczenie średniej wielkości powierzchni w pomieszczeniach. Głowica szczotki dyskowej o szerokości roboczej 90 cm zapewnia doskonałe efekty czyszczenia, a system kluczykowy KIK, przełącznik EASY Operation, czujnik kąta skrętu i oznaczone kolorami elementy sterujące sprawiają, że to kompaktowe urządzenie jest niezwykle łatwe, wygodne i bezpieczne w obsłudze. Równie wygodny jest duży, przejrzysty kolorowy wyświetlacz, na którym można ustawić kilka trybów czyszczenia. Tryb eco!efficiency na żądanie obniża zużycie wody i energii, a także hałas pracy urządzenia, co znacznie wydłuża jego czas pracy. Opcjonalny system dozowania DOSE gwarantuje, że ilość detergentu jest dozowana konsekwentnie i dokładnie przez cały czas, co dzięki szybko reagującemu systemowi dozowania wody dodatkowo oszczędza zasoby. Standardowo wyposażona w funkcję Auto-Fill do szybkiego i łatwego napełniania 220 l zbiornika świeżej wody oraz odlewaną aluminiową belkę ssącą zapewniającą doskonałe efekty ssania. Duża prędkość robocza wynosząca 10 km/h sprawia, że jest to naprawdę wydajne urządzenie. Funkcja oszczędzająca czas podczas napełniania 200-litrowego zbiornika świeżej wody lub system płukania zbiornika do czyszczenia zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Wreszcie połączenie z naszym internetowym systemem zarządzania flotą Kärcher Fleet stanowi rozsądne uzupełnienie całego pakietu.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowice ze szczotkami tarczowymi
- Szczotki dyskowe i talerze napędowe padów można łatwo wymienić.
- Szczotki dyskowe dostępne w różnych poziomach twardości: miękka, średnia i twarda.
- Rodzaje dysków czyszczących, stworzonych z myślą o użytkowaniu na gładkich powierzchniach.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Wystarczy podłączyć wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę.
Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii
- Dostępne baterie bezobsługowe lub o obniżonej obsłudze – 36 V/180 Ah lub 240 Ah.
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
Wbudowana ładowarka
- Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
- Prostota i łatwość użytkowania.
- Możliwość ładowania różnych typów baterii.
Łatwa obsługa
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|900 - 900
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|220 / 220
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|9000
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|36 / 240
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180 - 180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|89
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Moc znamionowa (W)
|do 2400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|994
|Aktualizacje oprogramowania dostępne do
|2032-01-01
|Waga bez akcesoriów (kg)
|230
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Wbudowana ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Hamulec postojowy
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Zastosowania
- Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
- Parkingi wielopoziomowe
- Szybkie i efektywne czyszczenie w centrach handlowych
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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