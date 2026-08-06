Nasza zasilana akumulatorowo szorowarka jezdna B 220 R umożliwia wydajne, szybkie i dokładne czyszczenie średniej wielkości powierzchni w pomieszczeniach. Głowica szczotki dyskowej o szerokości roboczej 90 cm zapewnia doskonałe efekty czyszczenia, a system kluczykowy KIK, przełącznik EASY Operation, czujnik kąta skrętu i oznaczone kolorami elementy sterujące sprawiają, że to kompaktowe urządzenie jest niezwykle łatwe, wygodne i bezpieczne w obsłudze. Równie wygodny jest duży, przejrzysty kolorowy wyświetlacz, na którym można ustawić kilka trybów czyszczenia. Tryb eco!efficiency na żądanie obniża zużycie wody i energii, a także hałas pracy urządzenia, co znacznie wydłuża jego czas pracy. Opcjonalny system dozowania DOSE gwarantuje, że ilość detergentu jest dozowana konsekwentnie i dokładnie przez cały czas, co dzięki szybko reagującemu systemowi dozowania wody dodatkowo oszczędza zasoby. Standardowo wyposażona w funkcję Auto-Fill do szybkiego i łatwego napełniania 220 l zbiornika świeżej wody oraz odlewaną aluminiową belkę ssącą zapewniającą doskonałe efekty ssania. Duża prędkość robocza wynosząca 10 km/h sprawia, że jest to naprawdę wydajne urządzenie. Funkcja oszczędzająca czas podczas napełniania 200-litrowego zbiornika świeżej wody lub system płukania zbiornika do czyszczenia zbiornika na zanieczyszczoną wodę. Wreszcie połączenie z naszym internetowym systemem zarządzania flotą Kärcher Fleet stanowi rozsądne uzupełnienie całego pakietu.