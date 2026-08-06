Dzięki systemowi EASY Operation, dużemu kolorowemu wyświetlaczowi i oznaczonym kolorami elementom sterującym, nasza szorowarka jezdna B 220 R o szerokości roboczej 85 cm i sprawdzonej technologii szczotek walcowych z nową, wyjątkowo cichą głowicą szczotkową z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest łatwa w obsłudze. W zestawie funkcja wstępnego zamiatania. Zasilane akumulatorowo, kompaktowe, a dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody reagującemu na prędkość – niezwykle ekonomiczne – urządzenie imponuje podczas czyszczenia powierzchni wewnętrznych z wydajnością do 8500 m²/h. Dzięki innowacyjnemu systemowi kluczykowemu KIK błędy obsługi przez nieuprawnionych użytkowników są praktycznie wykluczone, a duży, przejrzysty kolorowy wyświetlacz ułatwia wybór różnych trybów czyszczenia. Dzięki funkcji Auto-Fill (dostępnej w standardzie) do szybkiego i łatwego napełniania 220 l zbiornika świeżej wody, opatentowanemu systemowi do higienicznego płukania zbiornika na zanieczyszczoną wodę oraz systemowi dozowania detergentu DOSE, który gwarantuje spójność i dokładność, istnieje wiele wygodnych funkcji, które można wybrać jako opcję.