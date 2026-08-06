Szorowarka B 220 R Bc + R85

Akumulatorowa szorowarka jezdna B 220 R + R 85. Zbiornik o pojemności 220 l, wydajna technologia walcowa, szerokość robocza 85 cm, prędkość robocza 10 km/h i wydajność powierzchniowa 8500 m²/h.

Dzięki systemowi EASY Operation, dużemu kolorowemu wyświetlaczowi i oznaczonym kolorami elementom sterującym, nasza szorowarka jezdna B 220 R o szerokości roboczej 85 cm i sprawdzonej technologii szczotek walcowych z nową, wyjątkowo cichą głowicą szczotkową z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest łatwa w obsłudze. W zestawie funkcja wstępnego zamiatania. Zasilane akumulatorowo, kompaktowe, a dzięki trybowi eco!efficiency i systemowi dozowania wody reagującemu na prędkość – niezwykle ekonomiczne – urządzenie imponuje podczas czyszczenia powierzchni wewnętrznych z wydajnością do 8500 m²/h. Dzięki innowacyjnemu systemowi kluczykowemu KIK błędy obsługi przez nieuprawnionych użytkowników są praktycznie wykluczone, a duży, przejrzysty kolorowy wyświetlacz ułatwia wybór różnych trybów czyszczenia. Dzięki funkcji Auto-Fill (dostępnej w standardzie) do szybkiego i łatwego napełniania 220 l zbiornika świeżej wody, opatentowanemu systemowi do higienicznego płukania zbiornika na zanieczyszczoną wodę oraz systemowi dozowania detergentu DOSE, który gwarantuje spójność i dokładność, istnieje wiele wygodnych funkcji, które można wybrać jako opcję.

Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
  • Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
  • Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
  • Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)
  • Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
  • Wystarczy podłączyć wąż do kranu za pomocą szybkozłącza i odkręcić wodę.
Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii
  • Dostępne baterie bezobsługowe lub o obniżonej obsłudze – 36 V/180 Ah lub 240 Ah.
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
  • Szybkie i łatwe wprowadzanie ustawień.
System przepłukiwania zbiornika (opcja)
  • Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
  • Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
  • Większa higiena.
Wbudowana ładowarka
  • Brak konieczności kupowania osobnej ładowarki.
  • Prostota i łatwość użytkowania.
  • Możliwość ładowania różnych typów baterii.
System dozowania środka czyszczącego (DOSE) – opcja
  • Oszczędność środka czyszczącego.
  • Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
  • Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Elektryczny
Szerokość robocza szczotek (mm) 850 - 850
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 1180 - 1180
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 220 / 220
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 8500
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 36 / 240
Czas pracy akumulatora (h) maks. 5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) 10
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 10
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 600 - 1300
Nacisk szczotki (g/cm²) 560
Zużycie wody (l/min) maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Moc znamionowa (W) do 2400
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 994
Aktualizacje oprogramowania dostępne do 2032-01-01
Waga bez akcesoriów (kg) 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1925 x 909 x 1420

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.
  • Wbudowana ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Hamulec postojowy
  • Zintegrowany mechanizm zamiatania
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • solidny przednia rama zabezpieczająca
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Szorowarka B 220 R Bc + R85
Zastosowania
  • Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Szybkie i efektywne czyszczenie w centrach handlowych
  • Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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