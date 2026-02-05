Szorowarka B 220 R Bp Pack DOSE +SB + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + R85
Standardowym wyposażeniem jest głowica szczotki walcowej o szerokości roboczej 85 cm, szczotka boczna i aluminiowa belka ssąca. Imponująca wydajność powierzchniowa 8500 m²/h i prędkość robocza 10 km/h.
Wysokiej klasy szorowarka jezdna B 220 R z trwałymi akumulatorami litowo-jonowymi 240 Ah, zintegrowaną ładowarką i światłami do jazdy dziennej osiąga imponującą wydajność powierzchniową wynoszącą nieco ponad 8500 m² na godzinę. Optymalne efekty czyszczenia zapewnia odlewana z aluminium głowica szczotki walcowej o szerokości 85 cm z funkcją wstępnego zamiatania, podwójne szczotki boczne, które zbierają również zanieczyszczenia spoza szerokości roboczej, nasz system dozowania detergentu DOSE, który oszczędza zasoby, tryb eco! efficiency, system dozowania wody reagujący na prędkość oraz mocna, wytrzymała aluminiowa belka ssąca. Akumulatory litowo-jonowe z długą gwarancją producenta sprawiają, że czyszczenie jest bezproblemowe: nie ma potrzeby wymiany akumulatora w okresie użytkowania urządzenia, zapewnia funkcję szybkiego ładowania i ładowania pośredniego, oferuje bezpieczną obsługę i najlepszy całkowity koszt utrzymania (total cost of ownership, TCO). Funkcja automatycznego napełniania i automatycznego płukania zbiornika oznacza, że 220 l zbiorniki świeżej i zanieczyszczonej wody można szybko napełnić i wyczyścić. Opatentowany system kluczykowy KIK zapobiega błędom operatora dziękiindywidualnym prawom dostępu. Prędkość jazdy 10 km/h i czujnik kąta skrętu.
Cechy i zalety
Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- Wydłużony czas pracy akumulatora nawet o 40 procent.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
System automatycznego płukania zbiornika
- Łatwe czyszczenie brudnego zbiornika.
- Oszczędność wody nawet do 70% w porównaniu do tradycyjnego mycia wężem.
- Większa higiena.
System dozowania środka czyszczącego "DOSE"
- Oszczędność środka czyszczącego.
- Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
- Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Łatwe przenoszenie
- Łatwa obsługa dzieki wykorzystaniu kodu kolorów.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Elektryczny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|850 - 850
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1180 - 1180
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|220 / 220
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|8500
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5950
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|36 / 240
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|10
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1300
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|181
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67 - 67
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|994
|Waga bez akcesoriów (kg)
|230
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Belka ssąca łukowa
- Szczotka boczna
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- solidny przednia rama zabezpieczająca
- dozowanie wody zależne od prędkości
- aktualizacje oprogramowania i podgląd parametrów przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem systemu zarządzania flotą Kärcher
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- bardzo cicha głowica rolkowa do obszarów wrażliwych na hałas
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Idealnie sprawdzi się na hali produkcyjnej, w logistyce, przemyśle ciężkim, jak i magazynach
- Parkingi wielopoziomowe
- Do czyszczenia w przemyśle spożywczym i chemicznym
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.