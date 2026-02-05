Wysokiej klasy szorowarka jezdna B 220 R z trwałymi akumulatorami litowo-jonowymi 240 Ah, zintegrowaną ładowarką i światłami do jazdy dziennej osiąga imponującą wydajność powierzchniową wynoszącą nieco ponad 8500 m² na godzinę. Optymalne efekty czyszczenia zapewnia odlewana z aluminium głowica szczotki walcowej o szerokości 85 cm z funkcją wstępnego zamiatania, podwójne szczotki boczne, które zbierają również zanieczyszczenia spoza szerokości roboczej, nasz system dozowania detergentu DOSE, który oszczędza zasoby, tryb eco! efficiency, system dozowania wody reagujący na prędkość oraz mocna, wytrzymała aluminiowa belka ssąca. Akumulatory litowo-jonowe z długą gwarancją producenta sprawiają, że czyszczenie jest bezproblemowe: nie ma potrzeby wymiany akumulatora w okresie użytkowania urządzenia, zapewnia funkcję szybkiego ładowania i ładowania pośredniego, oferuje bezpieczną obsługę i najlepszy całkowity koszt utrzymania (total cost of ownership, TCO). Funkcja automatycznego napełniania i automatycznego płukania zbiornika oznacza, że 220 l zbiorniki świeżej i zanieczyszczonej wody można szybko napełnić i wyczyścić. Opatentowany system kluczykowy KIK zapobiega błędom operatora dziękiindywidualnym prawom dostępu. Prędkość jazdy 10 km/h i czujnik kąta skrętu.