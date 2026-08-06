Szorowarka B 260 RI Bp+D100+DOSE
Głowica szorująca dyskowa, szerokość robocza 100 cm, poruszanie się z prędkością 10 km/h, zbiornik o pojemności 260: niezawodna szorowarka B 260 RI Bp z fotelem dla operatora do wymagających zastosowań związanych z czyszczeniem w przemyśle.
Standardowe elementy wyposażenia szorowarki B 260 RI Bp z fotelem dla operatora to: system dozowania środka czyszczącego „Dose” umożliwiający oszczędność zasobów, funkcja automatycznego napełniania zbiornika pozwalająca zaoszczędzić czas, ręczny system płukania zbiornika, automatyczna optymalizacja dystrybucji wody podczas pokonywania zakrętów oraz oświetlenie robocze. Wytrzymałe urządzenie z solidnymi rolkami deflektora i koszem na duże zanieczyszczenia ze stali szlachetnej, zostało specjalnie zaprojektowane do najtrudniejszego czyszczenia w przemyśle oraz zapewnia doskonałe rezultaty odkurzania, dzięki dwóm trwałym turbinom EC i nowo opracowanej belce ssącej, ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza. Wysoką wydajność powierzchniową można błyskawicznie uzyskać dzięki poruszaniu się urządzenia z prędkością do 10 km/h, zbiornikowi o pojemności 260 litórw, jak również udoskonalonej głowicy szorującej dyskowej o szerokości roboczej wynoszącej 100 cm. Czujnik konta skrętu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza prędkość, z jaką przemieszcza się urządzenie podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów. Opcjonalnie dostępne są boczna płyta szorująca umożliwiająca czyszczenie blisko krawędzi, jak również zwiększenie szerokości roboczej.
Cechy i zalety
Prędkość jazdy 10 km/hZapewnia błyskawiczną wydajność powierzchniową oraz szybkie transportowanie. Czujnik kąta skrętu zapewnia bezpieczeństwo podczas pokonywania zakrętów. Jeżeli podczas pokonywania zakrętów prędkość jest zbyt wysoka, urządzenie automatycznie zwolni.
W standardowym wyposażeniu znajdują się dwie turbinyDoskonałe efekty odkurzania wszystkich powierzchni. Trwałe turbiny EC. Nowa belka ssąca ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza.
Przemysłowa belka ssąca, spawanaZ odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania. Szybka i łatwa wymiana listew zbierających. Solidny uchwyt w kształcie równoległoboku z funkcją omijania przeszkód.
System dozowania środka czyszczącego „DOSE”
- Oszczędność środka czyszczącego.
- Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
- Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (cm)
|100
|Szerokość robocza / odkurzanie ( )
|114
|Zbiornik wody czystej / brudnej ( )
|260 / 260
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 10000
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²)
|7000
|Zasilanie bateryjne (V)
|36
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 15
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|140
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|212
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 9
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|1840
|Waga bez akcesoriów (kg)
|628
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Regulowana kierownica
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
Akcesoria
Środki czyszczące
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