Standardowe elementy wyposażenia szorowarki B 260 RI Bp z fotelem dla operatora to: system dozowania środka czyszczącego „Dose” umożliwiający oszczędność zasobów, funkcja automatycznego napełniania zbiornika pozwalająca zaoszczędzić czas, ręczny system płukania zbiornika, automatyczna optymalizacja dystrybucji wody podczas pokonywania zakrętów oraz oświetlenie robocze. Wytrzymałe urządzenie z solidnymi rolkami deflektora i koszem na duże zanieczyszczenia ze stali szlachetnej, zostało specjalnie zaprojektowane do najtrudniejszego czyszczenia w przemyśle oraz zapewnia doskonałe rezultaty odkurzania, dzięki dwóm trwałym turbinom EC i nowo opracowanej belce ssącej, ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza. Wysoką wydajność powierzchniową można błyskawicznie uzyskać dzięki poruszaniu się urządzenia z prędkością do 10 km/h, zbiornikowi o pojemności 260 litórw, jak również udoskonalonej głowicy szorującej dyskowej o szerokości roboczej wynoszącej 100 cm. Czujnik konta skrętu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza prędkość, z jaką przemieszcza się urządzenie podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów. Opcjonalnie dostępne są boczna płyta szorująca umożliwiająca czyszczenie blisko krawędzi, jak również zwiększenie szerokości roboczej.