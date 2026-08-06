Bogate, standardowe wyposażenie i wyjątkowo trwałe komponenty akumulatorowo zasilanej szorowarki B 260 RI Bp z fotelem dla operatora doskonale sprawdzą się w przypadku trudnych zadań w zakresie czyszczenia w branży przemysłowej. Urządzenie posiada system napełniania Auto-Fill umożliwiający szybkie napełnianie 260-litrowego zbiornika czystej wody, ręczny system płukania zbiornika oraz system dozowania środka czyszczącego „Dose”. Zoptymalizowana i zintegrowana funkcja zamiatania, a także zupełnie nowa głowica szorująca walcowa pozwalają uniknąć czasochłonnego zamiatania wstępnego, jednocześnie ograniczając ryzyko zablokowania belki ssącej. Nowo zaprojektowana oraz zoptymalizowana pod względem wydatku powietrza belka ssąca współpracuje z dwiema trwałymi turbinami EC, co zapewnia doskonałe rezultaty odkurzania. Wysoką wydajność powierzchniową można błyskawicznie uzyskać dzięki poruszaniu się urządzenia z prędkością do 10 km/h i szerokości roboczej wynoszącej 100 cm. Czujnik konta skrętu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza prędkość, z jaką przemieszcza się urządzenie podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów. Jednocześnie podczas pokonywania zakrętów zoptymalizowana została dystrybucja wody.