Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB

Poruszanie się z prędkością 10 km/h, głowica szorująca walcowa o szerokości 120 cm oraz zbiorniki o pojemności 260 litrów: szorowarka B 260 RI Bp z fotelem dla operatora do wymagających zastosowań związanych z czyszczeniem w przemyśle.

Doskonałe zasysanie i nowo zaprojektowana belka ssąca ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza, jak również przeprojektowaną głowicą szorującą walcową oraz zintegrowaną funkcją zamiatania do usuwania dużych zanieczyszczeń oznacza, że szorowarka B 260 RI Bp z fotelem dla operatora zapewnia najlepsze efekty czyszczenia – bez konieczności zamiatania wstępnego. Urządzenie posiada dwie trwałe turbiny EC, funkcję automatycznego napełniania zbiornika umożliwiającą szybkie napełnianie 260-litrowego zbiornika czystej wody oraz oszczędność czasu, ręczny system płukania zbiornika, szczotki boczne, oświetlenie robocze oraz system dozowania środka czyszczącego „Dose”. Kosz ze stali szlachetnej i solidne rolki deflektora zostały specjalnie zaprojektowany do najtrudniejszych zadań w zakresie czyszczenia w branży przemysłowej Wysoką wydajność powierzchniową można błyskawicznie uzyskać dzięki poruszaniu się urządzenia z prędkością do 10 km/h i szerokości roboczej wynoszącej 120 cm. Podczas pokonywania zakrętów zoptymalizowana została dystrybucja wody. Czujnik konta skrętu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza prędkość, z jaką przemieszcza się urządzenie podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.

Cechy i zalety
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB: Nowa głowica szorująca walcowa
Nowa głowica szorująca walcowa
Zdecydowanie lepsze efekty zamiatania i zapobieganie zablokowaniu belki ssącej. Rolki można wymienić błyskawicznie bez użycia narzędzi. Doskonałe efekty czyszczenia.
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB: Prędkość jazdy 10 km/h
Prędkość jazdy 10 km/h
Zapewnia błyskawiczną wydajność powierzchniową oraz szybkie transportowanie. Czujnik kąta skrętu zapewnia bezpieczeństwo podczas pokonywania zakrętów. Jeżeli podczas pokonywania zakrętów prędkość jest zbyt wysoka, urządzenie automatycznie zwolni.
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB: W standardowym wyposażeniu znajdują się dwie turbiny
W standardowym wyposażeniu znajdują się dwie turbiny
Doskonałe efekty odkurzania wszystkich powierzchni. Trwałe turbiny EC. Nowa belka ssąca ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza.
Przemysłowa belka ssąca, spawana
  • Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
  • Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
  • Solidny uchwyt w kształcie równoległoboku z funkcją omijania przeszkód.
System dozowania środka czyszczącego „DOSE”
  • Oszczędność środka czyszczącego.
  • Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
  • Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Innowacyjny system KIK
  • Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
  • Redukcja kosztów serwisowych.
  • Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Duży kolorowy wyświetlacz
  • Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
  • Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
  • Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
  • Redukcja zużycia energii.
  • 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
  • Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (cm) 120
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1420
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1420
Szerokość robocza / odkurzanie (cm) 114
Zbiornik wody czystej / brudnej ( ) 260 / 260
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 32
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 12000
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²) 8400
Zasilanie bateryjne (V) 36
Prędkość jazdy (km/h) maks. 10
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) maks. 15
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1250
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 150 / 168
Szerokość skrętu w alejce (cm) 212
Zużycie wody (l/min) maks. 9
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1840
Waga bez akcesoriów (kg) 696
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.
  • Belka ssąca łukowa
  • Szczotka boczna
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • System automatycznego płukania zbiornika
  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • DOSE
  • Hamulec postojowy
  • Zintegrowany mechanizm zamiatania
  • Regulowana kierownica
  • Funkcja zamiatania
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • standardowe światła do jazdy dziennej
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
  • elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB

Wideo

Zastosowania
  • Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
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