Doskonałe zasysanie i nowo zaprojektowana belka ssąca ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza, jak również przeprojektowaną głowicą szorującą walcową oraz zintegrowaną funkcją zamiatania do usuwania dużych zanieczyszczeń oznacza, że szorowarka B 260 RI Bp z fotelem dla operatora zapewnia najlepsze efekty czyszczenia – bez konieczności zamiatania wstępnego. Urządzenie posiada dwie trwałe turbiny EC, funkcję automatycznego napełniania zbiornika umożliwiającą szybkie napełnianie 260-litrowego zbiornika czystej wody oraz oszczędność czasu, ręczny system płukania zbiornika, szczotki boczne, oświetlenie robocze oraz system dozowania środka czyszczącego „Dose”. Kosz ze stali szlachetnej i solidne rolki deflektora zostały specjalnie zaprojektowany do najtrudniejszych zadań w zakresie czyszczenia w branży przemysłowej Wysoką wydajność powierzchniową można błyskawicznie uzyskać dzięki poruszaniu się urządzenia z prędkością do 10 km/h i szerokości roboczej wynoszącej 120 cm. Podczas pokonywania zakrętów zoptymalizowana została dystrybucja wody. Czujnik konta skrętu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza prędkość, z jaką przemieszcza się urządzenie podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.