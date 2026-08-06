Szorowarka B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Poruszanie się z prędkością 10 km/h, głowica szorująca walcowa o szerokości 120 cm oraz zbiorniki o pojemności 260 litrów: szorowarka B 260 RI Bp z fotelem dla operatora do wymagających zastosowań związanych z czyszczeniem w przemyśle.
Doskonałe zasysanie i nowo zaprojektowana belka ssąca ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza, jak również przeprojektowaną głowicą szorującą walcową oraz zintegrowaną funkcją zamiatania do usuwania dużych zanieczyszczeń oznacza, że szorowarka B 260 RI Bp z fotelem dla operatora zapewnia najlepsze efekty czyszczenia – bez konieczności zamiatania wstępnego. Urządzenie posiada dwie trwałe turbiny EC, funkcję automatycznego napełniania zbiornika umożliwiającą szybkie napełnianie 260-litrowego zbiornika czystej wody oraz oszczędność czasu, ręczny system płukania zbiornika, szczotki boczne, oświetlenie robocze oraz system dozowania środka czyszczącego „Dose”. Kosz ze stali szlachetnej i solidne rolki deflektora zostały specjalnie zaprojektowany do najtrudniejszych zadań w zakresie czyszczenia w branży przemysłowej Wysoką wydajność powierzchniową można błyskawicznie uzyskać dzięki poruszaniu się urządzenia z prędkością do 10 km/h i szerokości roboczej wynoszącej 120 cm. Podczas pokonywania zakrętów zoptymalizowana została dystrybucja wody. Czujnik konta skrętu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza prędkość, z jaką przemieszcza się urządzenie podczas zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
Cechy i zalety
Nowa głowica szorująca walcowaZdecydowanie lepsze efekty zamiatania i zapobieganie zablokowaniu belki ssącej. Rolki można wymienić błyskawicznie bez użycia narzędzi. Doskonałe efekty czyszczenia.
Prędkość jazdy 10 km/hZapewnia błyskawiczną wydajność powierzchniową oraz szybkie transportowanie. Czujnik kąta skrętu zapewnia bezpieczeństwo podczas pokonywania zakrętów. Jeżeli podczas pokonywania zakrętów prędkość jest zbyt wysoka, urządzenie automatycznie zwolni.
W standardowym wyposażeniu znajdują się dwie turbinyDoskonałe efekty odkurzania wszystkich powierzchni. Trwałe turbiny EC. Nowa belka ssąca ze zoptymalizowanym wydatkiem powietrza.
Przemysłowa belka ssąca, spawana
- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Solidny uchwyt w kształcie równoległoboku z funkcją omijania przeszkód.
System dozowania środka czyszczącego „DOSE”
- Oszczędność środka czyszczącego.
- Dozowanie można ustawić w przedziale od 0 do 3 %.
- Środek czyszczący może być wymieniony bez konieczności opróżniania zbiornika z czystą wodą.
Innowacyjny system KIK
- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia
Duży kolorowy wyświetlacz
- Czytelna informacja o aktualnie wybranym trybie pracy urządzenia.
- Krótki czas potrzebny na przyswojenie obsługi urządzenia.
Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zamiatania.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zamiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (cm)
|120
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1420
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1420
|Szerokość robocza / odkurzanie (cm)
|114
|Zbiornik wody czystej / brudnej ( )
|260 / 260
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|32
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 12000
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²)
|8400
|Zasilanie bateryjne (V)
|36
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 10
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 15
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1250
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Szerokość skrętu w alejce (cm)
|212
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 9
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|1840
|Waga bez akcesoriów (kg)
|696
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
- Szczotka boczna
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- System automatycznego płukania zbiornika
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- DOSE
- Hamulec postojowy
- Zintegrowany mechanizm zamiatania
- Regulowana kierownica
- Funkcja zamiatania
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Obniżenie prędkości na zakrętach dla większego bezpieczeństwa
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Odpowiednie do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, budynkach logistycznych i obiektach przemysłu ciężkiego
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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