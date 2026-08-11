Nowa, samojezdna szorowarka doskonale radzi sobie w galeriach handlowych, hotelach, biurach, marketach, obiektach sportowych i na lotniskach. Promień skrętu wynosi zaledwie 1,2 m. Pojedyncze pokrętło do sterowania wszystkimi najważniejszymi funkcjami urządzenia ułatwia obsługę, dzięki czemu nawet niedoświadczona osoba poradzi sobie bez trudu. Zasilanie bateryjne jest szczególnie przydatne w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej, bądź tam, gdzie przewód zasilający stanowi istotną przeszkodę w pracy. Dzięki niemu żaden kabel nie ogranicza operatora. Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Gdy zbiornik zostanie całkowicie napełniony pobór wody zostaje automatycznie wyłączony. Szorowarka wyposażona jest w szczotkę tarczową. Model BD 50/40 RS Bp został nagrodzony za innowacyjność na Międzynarodowych Targach Czystości ISSA INTERCLEAN.