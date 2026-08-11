Szorowarka BD 50/40 RS Bp
Szorowarka typu step-on w klasie 40 litrów o szerokości szorowania 55 centymetrów. Do wykorzystania na małych i średnich powierzchniach. Konstrukcja umożliwia sprawne manewrowanie.
Nowa, samojezdna szorowarka doskonale radzi sobie w galeriach handlowych, hotelach, biurach, marketach, obiektach sportowych i na lotniskach. Promień skrętu wynosi zaledwie 1,2 m. Pojedyncze pokrętło do sterowania wszystkimi najważniejszymi funkcjami urządzenia ułatwia obsługę, dzięki czemu nawet niedoświadczona osoba poradzi sobie bez trudu. Zasilanie bateryjne jest szczególnie przydatne w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej, bądź tam, gdzie przewód zasilający stanowi istotną przeszkodę w pracy. Dzięki niemu żaden kabel nie ogranicza operatora. Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Gdy zbiornik zostanie całkowicie napełniony pobór wody zostaje automatycznie wyłączony. Szorowarka wyposażona jest w szczotkę tarczową. Model BD 50/40 RS Bp został nagrodzony za innowacyjność na Międzynarodowych Targach Czystości ISSA INTERCLEAN.
Cechy i zalety
Prosta obsługa
- Łatwość wykorzystania.
- Oszczedny i ekologiczny tryb eco!efficiency
Automatyczne napełnianie
- Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Dopływ wody jest automatycznie odcinany kiedy urządzenie zostanie napełnione.
- To oszczędza czas.
Tryb eco!efficiency
- Oszczędza energię, wodę oraz środek czyszczący.
Łatwa w sterowaniu
- Jedno pokrętło do sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia.
Łatwa wymiana
- Listwy i szczotki mogą być wymienione bez użycia narzędzi.
- Wymiana listwy trwa tylko chwilę.
Półokrągła listwa ssąca podążająca za szczotką
- Dla idealnie dokładnego zbierania wody.
Łatwa w manewrowaniu
- Zapewnia dobrą manewrowość.
Kompaktowe wymiary
- Doskonała widoczność dla operatora.
Kompaktowa konstrukcja
- Łatwa w transporcie i przechowywaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|691
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|40 / 40
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2805
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2000
|Zasilanie bateryjne (V)
|36
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Zużycie wody (l/min)
|1,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66,9
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1080
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|330
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Belka ssąca łukowa
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- System dwóch zbiorników
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.