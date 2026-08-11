Szorowarka BD 50/40 RS Bp

Szorowarka typu step-on w klasie 40 litrów o szerokości szorowania 55 centymetrów. Do wykorzystania na małych i średnich powierzchniach. Konstrukcja umożliwia sprawne manewrowanie.

Nowa, samojezdna szorowarka doskonale radzi sobie w galeriach handlowych, hotelach, biurach, marketach, obiektach sportowych i na lotniskach. Promień skrętu wynosi zaledwie 1,2 m. Pojedyncze pokrętło do sterowania wszystkimi najważniejszymi funkcjami urządzenia ułatwia obsługę, dzięki czemu nawet niedoświadczona osoba poradzi sobie bez trudu. Zasilanie bateryjne jest szczególnie przydatne w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej, bądź tam, gdzie przewód zasilający stanowi istotną przeszkodę w pracy. Dzięki niemu żaden kabel nie ogranicza operatora. Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Gdy zbiornik zostanie całkowicie napełniony pobór wody zostaje automatycznie wyłączony. Szorowarka wyposażona jest w szczotkę tarczową. Model BD 50/40 RS Bp został nagrodzony za innowacyjność na Międzynarodowych Targach Czystości ISSA INTERCLEAN.

Cechy i zalety
Prosta obsługa
  • Łatwość wykorzystania.
  • Oszczedny i ekologiczny tryb eco!efficiency
Automatyczne napełnianie
  • Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Dopływ wody jest automatycznie odcinany kiedy urządzenie zostanie napełnione.
  • To oszczędza czas.
Tryb eco!efficiency
  • Oszczędza energię, wodę oraz środek czyszczący.
Łatwa w sterowaniu
  • Jedno pokrętło do sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia.
Łatwa wymiana
  • Listwy i szczotki mogą być wymienione bez użycia narzędzi.
  • Wymiana listwy trwa tylko chwilę.
Półokrągła listwa ssąca podążająca za szczotką
  • Dla idealnie dokładnego zbierania wody.
Łatwa w manewrowaniu
  • Zapewnia dobrą manewrowość.
Kompaktowe wymiary
  • Doskonała widoczność dla operatora.
Kompaktowa konstrukcja
  • Łatwa w transporcie i przechowywaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 691
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 40 / 40
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2000
Zasilanie bateryjne (V) 36
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 20 / 26
Zużycie wody (l/min) 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66,9
Moc znamionowa (W) maks. 1080
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 330
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1118 x 691 x 1316

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Belka ssąca łukowa

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 50/40 RS Bp
Szorowarka BD 50/40 RS Bp
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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