Szorowarka BD 50/70 R Classic

Samojezdna szorowarka z fotelem lub platformą dla operatora charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością i wysoką wydajnością powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni także tych o wysokim natężeniu ruchu.

Wyjątkowa łatwość obsługi dzięki specjalnie oznaczonym kolorami elementom obsługowym jest jedną z wyjątkowych cech naszej napędzanej akumulatorowo szorowarki z fotelem dla operatora BD 50/70 R Classic. Kompaktowa, wąska konstrukcja ułatwia obsługę i transport, a także zapewnia dużą manewrowość i zwrotność. Dzięki temu urządzenie klasy 70-litrowej jest prawdziwą alternatywą dla jednostek walk-behind. Praktyczne szczegóły, takie jak Home Base, która ułatwia transport ręcznego sprzętu czyszczącego za pomocą haczyków, lub opcjonalny uchwyt worka na śmieci i mop uzupełniają tę koncepcję. Należy pamiętać, że akumulatory i ładowarkę należy zamawiać osobno.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 50/70 R Classic: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Czytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szorowarka BD 50/70 R Classic: Szczotka dyskowa
Szczotka dyskowa
Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej. Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Szorowarka BD 50/70 R Classic: Kompaktowa, smukła konstrukcja
Kompaktowa, smukła konstrukcja
Doskonała manewrowość Dobra widoczność czyszczonych powierzchni. Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
  • Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
  • Pomaga zapobiegać zablokowaniu kanału ssącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2000
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 13 / 20
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1650
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Moc znamionowa (W) 1400
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 345
Waga bez akcesoriów (kg) 112
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1310 x 590 x 1060

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 50/70 R Classic
Szorowarka BD 50/70 R Classic
Szorowarka BD 50/70 R Classic

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.