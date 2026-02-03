Szorowarka BD 50/70 R Classic
Samojezdna szorowarka z fotelem lub platformą dla operatora charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością i wysoką wydajnością powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni także tych o wysokim natężeniu ruchu.
Wyjątkowa łatwość obsługi dzięki specjalnie oznaczonym kolorami elementom obsługowym jest jedną z wyjątkowych cech naszej napędzanej akumulatorowo szorowarki z fotelem dla operatora BD 50/70 R Classic. Kompaktowa, wąska konstrukcja ułatwia obsługę i transport, a także zapewnia dużą manewrowość i zwrotność. Dzięki temu urządzenie klasy 70-litrowej jest prawdziwą alternatywą dla jednostek walk-behind. Praktyczne szczegóły, takie jak Home Base, która ułatwia transport ręcznego sprzętu czyszczącego za pomocą haczyków, lub opcjonalny uchwyt worka na śmieci i mop uzupełniają tę koncepcję. Należy pamiętać, że akumulatory i ładowarkę należy zamawiać osobno.
Cechy i zalety
Prosta obsługaCzytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szczotka dyskowaSolidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej. Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcjaDoskonała manewrowość Dobra widoczność czyszczonych powierzchni. Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
- Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
- Pomaga zapobiegać zablokowaniu kanału ssącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|70 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2805
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2000
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1650
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Moc znamionowa (W)
|1400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|345
|Waga bez akcesoriów (kg)
|112
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.