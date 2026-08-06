Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition w kolorze czarnym. Niezwykle prosta obsługa za pomocą oznaczonych kolorami elementów sterujących jest jedną z wyróżniających cech naszej akumulatorowej szorowarki BD 50/70 R Classic Bp Pack. Jej kompaktowa, wąska konstrukcja ułatwia obsługę i transport oraz zapewnia wysoki stopień zwrotności i zwinności. Sprawia to, że urządzenie z klasy 70 l jest realną alternatywą dla maszyn prowadzonych ręcznie. Konstrukcję uzupełniają przydatne detale, takie jak podstawa Home Base – z haczykami do przenoszenia ręcznego sprzętu sprzątającego lub opcjonalny uchwyt na pojemnik na śmieci i mop. Edycja jubileuszowa zawiera również sześć opakowań detergentu CA 50 C o pojemności 2,5 l.