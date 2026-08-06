Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition
Wydajność powierzchniowa do 2000 m² na godzinę: szorowarka jezdna BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition w kolorze czarnym ze szczotką dyskową.
Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition w kolorze czarnym. Niezwykle prosta obsługa za pomocą oznaczonych kolorami elementów sterujących jest jedną z wyróżniających cech naszej akumulatorowej szorowarki BD 50/70 R Classic Bp Pack. Jej kompaktowa, wąska konstrukcja ułatwia obsługę i transport oraz zapewnia wysoki stopień zwrotności i zwinności. Sprawia to, że urządzenie z klasy 70 l jest realną alternatywą dla maszyn prowadzonych ręcznie. Konstrukcję uzupełniają przydatne detale, takie jak podstawa Home Base – z haczykami do przenoszenia ręcznego sprzętu sprzątającego lub opcjonalny uchwyt na pojemnik na śmieci i mop. Edycja jubileuszowa zawiera również sześć opakowań detergentu CA 50 C o pojemności 2,5 l.
Cechy i zalety
Prosta obsługa
- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.
- Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szczotka dyskowa
- Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą
- Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej.
- Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcja
- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
- Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
- Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
- Pomaga zapobiegać zablokowaniu kanału ssącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|70 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2805
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2000
|Zasilanie bateryjne (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1650
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Moc znamionowa (W)
|1400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|345
|Waga bez akcesoriów (kg)
|112
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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