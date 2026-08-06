Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition

Wydajność powierzchniowa do 2000 m² na godzinę: szorowarka jezdna BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition w kolorze czarnym ze szczotką dyskową.

Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition w kolorze czarnym. Niezwykle prosta obsługa za pomocą oznaczonych kolorami elementów sterujących jest jedną z wyróżniających cech naszej akumulatorowej szorowarki BD 50/70 R Classic Bp Pack. Jej kompaktowa, wąska konstrukcja ułatwia obsługę i transport oraz zapewnia wysoki stopień zwrotności i zwinności. Sprawia to, że urządzenie z klasy 70 l jest realną alternatywą dla maszyn prowadzonych ręcznie. Konstrukcję uzupełniają przydatne detale, takie jak podstawa Home Base – z haczykami do przenoszenia ręcznego sprzętu sprzątającego lub opcjonalny uchwyt na pojemnik na śmieci i mop. Edycja jubileuszowa zawiera również sześć opakowań detergentu CA 50 C o pojemności 2,5 l.

Cechy i zalety
Prosta obsługa
  • Czytelne symbole i panel sterowania.
  • Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.
  • Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szczotka dyskowa
  • Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą
  • Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej.
  • Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcja
  • Doskonała manewrowość
  • Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
  • Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
  • Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
  • Pomaga zapobiegać zablokowaniu kanału ssącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2000
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 13 / 20
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1650
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Moc znamionowa (W) 1400
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 345
Waga bez akcesoriów (kg) 112
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1310 x 590 x 1060

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition
Szorowarka BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition

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