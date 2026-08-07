Wydajna i zasilana akumulatorowo: dzięki kompaktowej i smukłej konstrukcji nasza szorowarka jezdna B 50/70 R Classic oferuje wysoki stopień zwinności i zwrotności, a zatem jest również bardzo łatwa w transporcie. Wyposażona w wydajną i trwałą baterię litowo-jonową o pojemności 90 Ah, którą można ładować w dowolnym momencie, a także zbiornik o pojemności 70 litrów, zapewnia przedłużone stosowanie podczas czyszczenia posadzek. Ponadto szorowarka BD 50/70 R Classic umożliwia instalację wielu przydatnych i opcjonalnych elementów wyposażenia, takich jak podstawa Home Base z haczykami do przenoszenia ręcznych przyborów do sprzątania, mop do wstępnego zamiatania lub uchwyt na worki na śmieci.