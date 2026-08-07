Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Kompaktowa, bardzo zwrotna szorowarka jezdna BD 50/70 R Classic ze zbiornikiem o pojemności 70 l, bezobsługowym akumulatorem litowo-jonowym (90 Ah) i wydajną szybką ładowarką.
Wydajna i zasilana akumulatorowo: dzięki kompaktowej i smukłej konstrukcji nasza szorowarka jezdna B 50/70 R Classic oferuje wysoki stopień zwinności i zwrotności, a zatem jest również bardzo łatwa w transporcie. Wyposażona w wydajną i trwałą baterię litowo-jonową o pojemności 90 Ah, którą można ładować w dowolnym momencie, a także zbiornik o pojemności 70 litrów, zapewnia przedłużone stosowanie podczas czyszczenia posadzek. Ponadto szorowarka BD 50/70 R Classic umożliwia instalację wielu przydatnych i opcjonalnych elementów wyposażenia, takich jak podstawa Home Base z haczykami do przenoszenia ręcznych przyborów do sprzątania, mop do wstępnego zamiatania lub uchwyt na worki na śmieci.
Cechy i zalety
Prosta obsługaCzytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Trwała bateria litowo-jonowaDługi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu. Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody.
Szczotka dyskowaSolidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej. Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcja
- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
- Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
- Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
- Pomaga zapobiegać blokowaniu się kanału ssącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|70 / 75
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2805
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2000
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 2
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1650
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Moc znamionowa (W)
|1400
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|345
|Waga bez akcesoriów (kg)
|112
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Zakres dostawy
- Zasilanie bateryjne
- Akumulator i ładowarka w zestawie
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
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