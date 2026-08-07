Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC

Kompaktowa, bardzo zwrotna szorowarka jezdna BD 50/70 R Classic ze zbiornikiem o pojemności 70 l, bezobsługowym akumulatorem litowo-jonowym (90 Ah) i wydajną szybką ładowarką.

Wydajna i zasilana akumulatorowo: dzięki kompaktowej i smukłej konstrukcji nasza szorowarka jezdna B 50/70 R Classic oferuje wysoki stopień zwinności i zwrotności, a zatem jest również bardzo łatwa w transporcie. Wyposażona w wydajną i trwałą baterię litowo-jonową o pojemności 90 Ah, którą można ładować w dowolnym momencie, a także zbiornik o pojemności 70 litrów, zapewnia przedłużone stosowanie podczas czyszczenia posadzek. Ponadto szorowarka BD 50/70 R Classic umożliwia instalację wielu przydatnych i opcjonalnych elementów wyposażenia, takich jak podstawa Home Base z haczykami do przenoszenia ręcznych przyborów do sprzątania, mop do wstępnego zamiatania lub uchwyt na worki na śmieci.

Cechy i zalety
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC: Prosta obsługa
Prosta obsługa
Czytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC: Trwała bateria litowo-jonowa
Trwała bateria litowo-jonowa
Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu. Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody.
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC: Szczotka dyskowa
Szczotka dyskowa
Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej. Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.
Kompaktowa, smukła konstrukcja
  • Doskonała manewrowość
  • Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
  • Łatwe w transporcie.
Akcesoria opcjonalne: mop
  • Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
  • Pomaga zapobiegać blokowaniu się kanału ssącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2000
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 2
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 13 / 20
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1650
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Moc znamionowa (W) 1400
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 345
Waga bez akcesoriów (kg) 112
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1310 x 590 x 1060

Zakres dostawy

  • Zasilanie bateryjne
  • Akumulator i ładowarka w zestawie
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • Automatyczna blokada wody
  • Zawór elektromagnetyczny
  • System dwóch zbiorników
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Szorowarka Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC

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