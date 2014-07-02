Automat do wykładzin BRC 30/15 C
Urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach (od 200 do 800 m²) wykładzin dywanowych.
Kompaktowe urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach (od 200 do 800 m²) pokrytych wykładzinami dywanowymi, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. BRC 30/15 C w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszkolach i domach opieki, sanatoriach oraz budynkach użyteczności publicznej. Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczącego czyszczonej powierzchni, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w jednym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Środek czyszczący jest uwalniany poprzez wciskanie znajdujących się na uchwycie przycisków, a następnie równomiernie rozprowadzany na powierzchni wykładziny i wprowadzany w jej strukturę za pomocą szczotki. W celu usunięcia brudnej wody ze zbiornika, urządzenie zaprojektowano w sposób umożliwiający jego łatwy demontaż i opróżnienie. Uchwyt do prowadzenia maszyny czyszczącej jest regulowany dla optymalnego dopasowania do wzrostu operatora, może on także zostać całkowicie złożony przy transporcie maszyny.
Cechy i zalety
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szczotka walcowa z łatwością rozczesuje runo wykładziny.
- Doskonałe czyszczenie.
- Odświeża wykładziny i nadaje im nowy wygląd.
Kompaktowe wymiary
- Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach – od 200 m² do 800 m².
- Łatwe w przechowywaniu.
- Łatwe w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) (m²/h)
|150
|Wydatek powietrza (l/s)
|46
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|300 / 30
|Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar)
|3,5
|Wydajność spryskiwania (czyszczenie dogłębne) (l/min)
|1
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|315
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|15 / 17
|Moc turbiny (W)
|1130
|Moc silnika szczotkowego (W)
|76
|Waga bez akcesoriów (kg)
|36
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|920 x 360 x 750
Zakres dostawy
- Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
Wyposażenie
- Kierunek pracy: Do tyłu
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
