Automat do wykładzin BRC 30/15 C

Urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach (od 200 do 800 m²) wykładzin dywanowych.

Kompaktowe urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach (od 200 do 800 m²) pokrytych wykładzinami dywanowymi, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. BRC 30/15 C w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszkolach i domach opieki, sanatoriach oraz budynkach użyteczności publicznej. Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczącego czyszczonej powierzchni, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w jednym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Środek czyszczący jest uwalniany poprzez wciskanie znajdujących się na uchwycie przycisków, a następnie równomiernie rozprowadzany na powierzchni wykładziny i wprowadzany w jej strukturę za pomocą szczotki. W celu usunięcia brudnej wody ze zbiornika, urządzenie zaprojektowano w sposób umożliwiający jego łatwy demontaż i opróżnienie. Uchwyt do prowadzenia maszyny czyszczącej jest regulowany dla optymalnego dopasowania do wzrostu operatora, może on także zostać całkowicie złożony przy transporcie maszyny.

Cechy i zalety
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szczotka walcowa z łatwością rozczesuje runo wykładziny.
  • Doskonałe czyszczenie.
  • Odświeża wykładziny i nadaje im nowy wygląd.
Kompaktowe wymiary
  • Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach – od 200 m² do 800 m².
  • Łatwe w przechowywaniu.
  • Łatwe w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) (m²/h) 150
Wydatek powietrza (l/s) 46
Podciśnienie (mbar/kPa) 300 / 30
Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar) 3,5
Wydajność spryskiwania (czyszczenie dogłębne) (l/min) 1
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 315
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 15 / 17
Moc turbiny (W) 1130
Moc silnika szczotkowego (W) 76
Waga bez akcesoriów (kg) 36
Waga z opakowaniem (kg) 35,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 920 x 360 x 750

Zakres dostawy

  • Ilość szczotek walcowych: 1 szt.

Wyposażenie

  • Kierunek pracy: Do tyłu

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.