Kompaktowe urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach (od 200 do 800 m²) pokrytych wykładzinami dywanowymi, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. BRC 30/15 C w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszkolach i domach opieki, sanatoriach oraz budynkach użyteczności publicznej. Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczącego czyszczonej powierzchni, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w jednym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Środek czyszczący jest uwalniany poprzez wciskanie znajdujących się na uchwycie przycisków, a następnie równomiernie rozprowadzany na powierzchni wykładziny i wprowadzany w jej strukturę za pomocą szczotki. W celu usunięcia brudnej wody ze zbiornika, urządzenie zaprojektowano w sposób umożliwiający jego łatwy demontaż i opróżnienie. Uchwyt do prowadzenia maszyny czyszczącej jest regulowany dla optymalnego dopasowania do wzrostu operatora, może on także zostać całkowicie złożony przy transporcie maszyny.