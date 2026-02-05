Automat do wykładzin BRC 40/22
Pierwszy na rynku automat do dogłębnego czyszczenia wykładzin tekstylnych, który czyści poruszając się do przodu. Funkcjonalność ta zapobiega konieczności chodzenia w tą i z powrotem podczas prowadzenia prac czyszczących.
Czyszczenie poruszając się do przodu pozwala to na oszczędność czasu rzędu 30% znacząco zwiększając produktywność. Czyszczenie podczas poruszania się do przodu stało się możliwe dzięki zastosowaniu głowicy szczotkowej ze zintegrowaną funkcją odsysania, która obraca się w obu kierunkach w zakresie 200°.
Cechy i zalety
Obrotowa w obu kierunkach głowica czyszcząca w zakresie 200°Szczotka walcowa do dywanów umożliwia dokładne czyszczenie. Bardzo łatwa w manewrowaniu.
Dogłębne czyszczenie wykładzin i dywanówDogłebne czyszczenie. Głębokie czyszczenie włókien dywanów za pomocą rolki czyszczącej.
Opcjonlna dysza ręcznaDo czyszczenia w rogach lub czyszczenia spryskująco-odsysającego foteli i poduszek.
Zintegrowany zbiornik na zanieczyszczenia
- W niezawodny sposób zbiera luźne włókna dywanów, włosy i inne cząstki leżące na powierzchni.
- Ogranicza zatykanie się belek ssących, co zmniejsza koszty serwisowania.
Praca tylko do przodu
- Zapobieganie niepotrzebnym pustym przebiegom.
- Zasięg obszarowy większy nawet o 30% w stosunku do konwencjonalnych urządzeń spryskująco-odsysających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) (m²/h)
|500 / 900
|Wydatek powietrza (l/s)
|47
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|290 / 29
|Ciśnienie spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (bar)
|3,5
|Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar)
|7
|Wydajność spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (l/min)
|0,38
|Wydajność spryskiwania (czyszczenie dogłębne) (l/min)
|2,5
|Szerokość robocza / odkurzanie (cm)
|48
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|22 / 19
|Moc turbiny (W)
|1200
|Moc silnika szczotkowego (W)
|400
|Waga bez akcesoriów (kg)
|44,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|50,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|889 x 470 x 1118
Zakres dostawy
- Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
- Szczotka walcowa: 1 szt.
Wyposażenie
- Kierunek pracy: Do przodu
- Metoda kapsułkowania
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.