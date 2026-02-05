Czyszczenie poruszając się do przodu pozwala to na oszczędność czasu rzędu 30% znacząco zwiększając produktywność. Czyszczenie podczas poruszania się do przodu stało się możliwe dzięki zastosowaniu głowicy szczotkowej ze zintegrowaną funkcją odsysania, która obraca się w obu kierunkach w zakresie 200°.