Automat do wykładzin BRC 40/22

Pierwszy na rynku automat do dogłębnego czyszczenia wykładzin tekstylnych, który czyści poruszając się do przodu. Funkcjonalność ta zapobiega konieczności chodzenia w tą i z powrotem podczas prowadzenia prac czyszczących.

Czyszczenie poruszając się do przodu pozwala to na oszczędność czasu rzędu 30% znacząco zwiększając produktywność. Czyszczenie podczas poruszania się do przodu stało się możliwe dzięki zastosowaniu głowicy szczotkowej ze zintegrowaną funkcją odsysania, która obraca się w obu kierunkach w zakresie 200°.

Cechy i zalety
Automat do wykładzin BRC 40/22: Obrotowa w obu kierunkach głowica czyszcząca w zakresie 200°
Obrotowa w obu kierunkach głowica czyszcząca w zakresie 200°
Szczotka walcowa do dywanów umożliwia dokładne czyszczenie. Bardzo łatwa w manewrowaniu.
Automat do wykładzin BRC 40/22: Dogłębne czyszczenie wykładzin i dywanów
Dogłębne czyszczenie wykładzin i dywanów
Dogłebne czyszczenie. Głębokie czyszczenie włókien dywanów za pomocą rolki czyszczącej.
Automat do wykładzin BRC 40/22: Opcjonlna dysza ręczna
Opcjonlna dysza ręczna
Do czyszczenia w rogach lub czyszczenia spryskująco-odsysającego foteli i poduszek.
Zintegrowany zbiornik na zanieczyszczenia
  • W niezawodny sposób zbiera luźne włókna dywanów, włosy i inne cząstki leżące na powierzchni.
  • Ogranicza zatykanie się belek ssących, co zmniejsza koszty serwisowania.
Praca tylko do przodu
  • Zapobieganie niepotrzebnym pustym przebiegom.
  • Zasięg obszarowy większy nawet o 30% w stosunku do konwencjonalnych urządzeń spryskująco-odsysających.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) (m²/h) 500 / 900
Wydatek powietrza (l/s) 47
Podciśnienie (mbar/kPa) 290 / 29
Ciśnienie spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (bar) 3,5
Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar) 7
Wydajność spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (l/min) 0,38
Wydajność spryskiwania (czyszczenie dogłębne) (l/min) 2,5
Szerokość robocza / odkurzanie (cm) 48
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 22 / 19
Moc turbiny (W) 1200
Moc silnika szczotkowego (W) 400
Waga bez akcesoriów (kg) 44,5
Waga z opakowaniem (kg) 50,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 889 x 470 x 1118

Zakres dostawy

  • Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
  • Szczotka walcowa: 1 szt.

Wyposażenie

  • Kierunek pracy: Do przodu
  • Metoda kapsułkowania

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.