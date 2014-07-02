Automat do wykładzin BRC 45/45 C Ep

Kompaktowe urządzenie do dokładnego i pośredniego czyszczenia wykładzin dywanowych na średnich powierzchniach od 350 do 1000 m². Kierunek czyszczenia do przodu i do tyłu z 2 przeciwbieżnymi szczotkami walcowymi zapewniającymi dokładne czyszczenie włókien.

Dzięki szorowarce BRC 45/45 C Ep możliwe jest zarówno szybkie pośrednie czyszczenie dywanów metodą I-Capsolation, jak i dokładne czyszczenie dywanów metodą spryskująco-odsysającą. Szorowarka BRC 45/45 C Ep może być również elastycznie stosowana do selektywnego usuwania plam. Niezawodnie usuwa zanieczyszczenia i odświeża dywan. Po czyszczeniu pośrednim dywan jest już suchy i po 20 minutach nadaje się do chodzenia. Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna może być również używana w miejscach publicznych. Dzięki wydajności powierzchniowej do 800 m² w przypadku czyszczenia pośredniego i do 350 m² w przypadku czyszczenia dokładnego szorowarka BRC 45/45 C Ep jest idealna do większych powierzchni.

Cechy i zalety
Pływająca głowica szczotki z przeciwbieżnymi szczotkami walcowymi
  • Dwie szczotki walcowe zapewniają wysoką wydajność czyszczenia.
  • Głęboko czyści runo wykładziny z dwóch stron.
  • Nieprzerwany kontakt z wykładziną nawet na nierównym podłożu.
Kierunek pracy - przód i tył
  • Kierunek pracy regulowany względem wykładziny.
  • Kierunek czyszczenia wybierany za pomocą składanego uchwytu.
  • Ergonomiczna pozycja robocza do czyszczenia dywanów – do przodu i do tyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) (m²/h) 350 / 1000
Wydatek powietrza (l/s) 45
Podciśnienie (mbar/kPa) 300 / 30
Ciśnienie spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (bar) 3,5
Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar) 7
Wydajność spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (l/min) 0,7
Wydajność spryskiwania (czyszczenie dogłębne) (l/min) 3,2
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 450
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 45 / 38
Moc turbiny (W) 1100
Moc silnika szczotkowego (W) 600
Waga bez akcesoriów (kg) 75
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1029 x 559 x 1092

Zakres dostawy

  • Ilość szczotek walcowych: 2 szt.

Wyposażenie

  • Kierunek pracy: Do przodu lub do tyłu
  • Metoda kapsułkowania
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.