Slanghållaren kan placeras var som helst. Den skruvas helt enkelt fast i marken och ger ett extremt stabilt grepp tack vare den robusta metallspiken. Tack vare det integrerade vattenpasset i slanghållaren kan den även monteras i ojämn terräng. Tack vare den innovativa FlexChange-tekniken kan slangboxen enkelt placeras på slanghållaren utan verktyg. Tack vare svängradien på 360° är det också möjligt att nå varje hörn av trädgården med slangen, och den garanterar därmed maximal rörelsefrihet vid bevattning.