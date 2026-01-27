Slanghållare

Slanghållaren för Kärchers slangboxar ger flexibel placering var som helst i trädgården. Slangboxen kan vridas runt 360° på slanghållaren för maximal rörelsefrihet.

Slanghållaren kan placeras var som helst. Den skruvas helt enkelt fast i marken och ger ett extremt stabilt grepp tack vare den robusta metallspiken. Tack vare det integrerade vattenpasset i slanghållaren kan den även monteras i ojämn terräng. Tack vare den innovativa FlexChange-tekniken kan slangboxen enkelt placeras på slanghållaren utan verktyg. Tack vare svängradien på 360° är det också möjligt att nå varje hörn av trädgården med slangen, och den garanterar därmed maximal rörelsefrihet vid bevattning.

Egenskaper och fördelar
Slanghållare: Vattenpass
Slanghållare: Trädgårdsslangbox med 360° användning
Slanghållare: Lätt att montera
Pålitligt grepp
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 1,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 2
Mått (L × B × H) (mm) 190 x 190 x 487
Användningsområden
  • Gräsmatta
  • Blom- och grönsaksrabatter