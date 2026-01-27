Slanghållare
Slanghållaren för Kärchers slangboxar ger flexibel placering var som helst i trädgården. Slangboxen kan vridas runt 360° på slanghållaren för maximal rörelsefrihet.
Slanghållaren kan placeras var som helst. Den skruvas helt enkelt fast i marken och ger ett extremt stabilt grepp tack vare den robusta metallspiken. Tack vare det integrerade vattenpasset i slanghållaren kan den även monteras i ojämn terräng. Tack vare den innovativa FlexChange-tekniken kan slangboxen enkelt placeras på slanghållaren utan verktyg. Tack vare svängradien på 360° är det också möjligt att nå varje hörn av trädgården med slangen, och den garanterar därmed maximal rörelsefrihet vid bevattning.
Egenskaper och fördelar
Vattenpass
Trädgårdsslangbox med 360° användning
Lätt att montera
Pålitligt grepp
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2
|Mått (L × B × H) (mm)
|190 x 190 x 487
Användningsområden
- Gräsmatta
- Blom- och grönsaksrabatter