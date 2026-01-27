Alltid perfekt förvarad: den eleganta slangboxen monteras på väggen för att spara utrymme och ansluts till kranen med en anslutningsslang. Tack vare väggkonsolen kan slangboxen svängas mer än 180° och därmed smidigt nå alla hörn av trädgården. Trädgårdsslangen kan enkelt förlängas till en maximal längd på 20 meter. Enkel användning med låsande steg: slangen stoppar helt automatiskt med korta mellanrum. Genom att försiktigt dra i änden av slangen frigörs låsmekanismen, så att slangen dras in automatiskt och kontrollerat, utan böjar eller knutar. Med det innovativa monteringssystemet FlexChange kan slangboxen tas av väggkonsolen utan verktyg. Detta säkerställer enkel förvaring under vintern eller flexibel användning som växlar mellan väggkonsolen och slanghållaren, vilken finns som tillbehör. Slangboxen är också UV- och frostbeständig och kan därför förvaras på väggen hemma hos dig året runt. Ett kabellås kan monteras för att förhindra stöld. Kärcher erbjuder 5 års tillverkargaranti på produkten.