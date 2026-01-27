Alltid perfekt förvarad: den eleganta slangboxen monteras på väggen för att spara utrymme och ansluts till kranen med en anslutningsslang. Tack vare väggkonsolen kan slangboxen till och med svängas mer än 180° och därmed enkelt nå alla hörn av trädgården. Trädgårdsslangen kan enkelt förlängas till en maximal längd på 35 meter. Enkel användning med låsande steg: slangen stoppar helt automatiskt med korta mellanrum. Genom att försiktigt dra i änden av slangen frigörs låsmekanismen, så att slangen dras in automatiskt och kontrollerat, utan böjar eller knutar. Slangboxen briljerar också med FlexChange, vilket är ett innovativt monteringssystem som gör att man enkelt kan flytta slangboxen mellan väggkonsolen och slanghållaren, som är tillgänglig som ett tillbehör. Väggkonsolen är också avtagbar och har fack för munstycken och bevattningstillbehör. Slangboxen är också UV- och frostbeständig och kan därför sitta på väggen hemma hos dig året runt. Kärcher erbjuder 5 års tillverkargaranti på produkten.