Alltid perfekt förvarad: den stiliga slangboxen är monterad på väggen för att spara plats och är ansluten till kranen med en anslutningsslang. Tack vare väggfästet kan slangboxen svängas mer än 180° och når enkelt varje hörn av trädgården. Trädgårdsslangen kan enkelt förlängas till en maximal längd av 25 meter. Det finns motsvarande låsningssteg: slangen engageras helt automatiskt på korta intervall. Ett lätt drag i slangens ände frigör låsmekanismen så att slangen rullas in automatiskt och kontrollerat, utan att bilda knutar eller skarvar. Med det innovativa FlexChange monteringssystemet kan slangboxen tas bort från väggfästet utan att några verktyg behövs. Detta säkerställer enkel förvaring på vintern eller flexibel användning mellan väggfästet och slangspiken, som finns som ett valfritt tillbehör. Slangboxen är även UV- och frostsäker och kan därför förvaras på husets vägg året runt. Ett kabellås kan monteras för att förhindra stöld. Kärcher erbjuder 5 års tillverkargaranti på produkten.