Automatisk slangbox HBX 5.30
Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.
Alltid perfekt förvarad: den eleganta slangboxen monteras på väggen för att spara utrymme och ansluts till kranen med en anslutningsslang. Tack vare väggkonsolen kan slangboxen till och med svängas mer än 180° och därmed enkelt nå alla hörn av trädgården. Trädgårdsslangen kan enkelt förlängas till en maximal längd på 30 meter. Enkel användning med låsande steg: slangen stoppar helt automatiskt med korta mellanrum. Genom att försiktigt dra i änden av slangen frigörs låsmekanismen, så att slangen dras in automatiskt och kontrollerat, utan böjar eller knutar. Slangboxen briljerar också med FlexChange, vilket är ett innovativt monteringssystem som gör att man enkelt kan flytta slangboxen mellan väggkonsolen och slanghållaren. Väggkonsolen är också avtagbar och har fack för munstycken och bevattningstillbehör. Slangboxen är också UV- och frostbeständig och kan därför sitta på väggen hemma hos dig året runt. Ett kabellås kan monteras för att förhindra stöld. Kärcher erbjuder 5 års tillverkargaranti på produkten.
Egenskaper och fördelar
FlexChange
Praktisk munstyckshållare
Slangförvaring
Slangutgång på undersidan av boxen
Väggmonterad slangbox med 180° användning
Robust och avtagbar väggkonsol
Inbyggd slangbroms
Inbyggd slangstyrning
Ergonomiskt bärhandtag
Redo att användas direkt
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|30
|Slangdiameter (mm)
|11
|Anslutningsslang (m)
|1,5 (1/2")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|11,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|810 x 220 x 595
Följande ingår
- Slangkoppling: 2 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Set
- Automatisk slangindragning
- Slangguide
- Munstyckshållare
- Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
- PrimoFlex anslutningsslang: 1.5 m
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PCL 4
- PCL 6
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården