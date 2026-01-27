Automatisk slangbox HBX 4.15
Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.
Alltid perfekt förvarad: den stiliga slangboxen är monterad på väggen för att spara plats och är ansluten till kranen med en anslutningsslang. Tack vare väggfästet kan slangboxen svängas mer än 180° och når därmed enkelt varje hörn av trädgården. Trädgårdsslangen kan enkelt förlängas till en maximal längd av 15 meter. Det finns motsvarande låsningssteg: slangen engageras helt automatiskt på korta intervall. Ett lätt drag i slangens ände frigör låsmekanismen så att slangen rullas in automatiskt och kontrollerat, utan att bilda knutar eller skarvar. Med det innovativa FlexChange monteringssystemet kan slangboxen tas bort från väggfästet utan att några verktyg behövs. Detta säkerställer enkel förvaring på vintern eller flexibel användning mellan väggfästet och slangspiken, som finns som ett valfritt tillbehör. Slangboxen är även UV- och frostsäker och kan därför förvaras på husets vägg året runt. Ett kabellås kan monteras för att förhindra stöld. Kärcher erbjuder 5 års tillverkargaranti på produkten.
Egenskaper och fördelar
FlexChange
Robust och avtagbar väggkonsol
Slangutgång på undersidan av boxen
Slangförvaring
Väggmonterad slangbox med 180° användning
Praktisk munstyckshållare
Inbyggd slangbroms
Inbyggd slangstyrning
Ergonomiskt bärhandtag
Redo att användas direkt
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|15
|Slangdiameter (mm)
|11
|Anslutningsslang (m)
|1,5 (1/2")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|7,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|781 x 220 x 541
Följande ingår
- Slangkoppling: 2 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Set
- Automatisk slangindragning
- Slangguide
- Munstyckshållare
- Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
- PrimoFlex anslutningsslang: 1.5 m
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PCL 4
- PCL 6
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården