Kärcher iSolar. Systemlösningen för rengöring av solpaneler.
Rester av damm, sot och pollen kan minska solenergianläggningars och solvärmemodulers uteffekt med upp till 20 %. Den naturliga kraften i regn, kondensering och vind är långt ifrån tillräckligt stark för att rengöra panelerna effektivt. Därför erbjuder Kärcher nu nya tillbehör för högtryckstvättar som noggrant rengör solpaneler: Med iSolar, ett system med roterande borstar som fästs på ett teleskopspolrör, är det möjligt att ekonomiskt rengöra upp 1 500 m², beroende på konstruktionen. iSolar har certifierats av DLG (tyska jordbrukssällskapet).
Rena paneler – säker vinst
Det första DLG-testade rengöringssystemet för solenergianläggningar! Intelligenta rengöringslösningar från Kärcher garanterar kompromisslöst rena solpaneler – och upp till 20 % högre avkastning än med kraftigt nedsmutsade paneler.
Det finns praktiskt taget inga begränsningar när det gäller användning av iSolar. Vart än paneler och solenergianläggningar installeras – jordbruk, handel, industri eller hemma – garanterar iSolar att solens energi utnyttjas på rätt sätt. Något som särskilt hjälper i områden som utsätts för kraftig nedsmutsning. När det gäller jordbruk är huvudproblemen damm från närliggande fält och avgaser från stallbyggnader. Kärcher iSolar utgör ett ekonomiskt val både för systemoperatörer och städfirmor.
För rengöring av solenergianläggningar rekommenderar vi: hetvattentvätten HDS 10/20-4 MX eller högtryckstvätten utan uppvärmning HD 10/25-4 S Plus i kombination med Kärchers vattenmjukgörande system och iSolar-tillbehör. En borstrondell och ett teleskopspolrör krävs.
Varsam men noggrann: iSolar 800/400
Borstarna iSolar 400 och iSolar 800 drivs av vattenstrålen från högtryckstvätten, vilken även hjälper till att avlägsna smuts. Själva rengöringseffekten uppnås dock genom borstens mekaniska rörelser. Borstarna är gjorda av nylon, vilket garanterar repfri rengöring av panelytan. iSolar 800/400 drivs med lågt tryck och utesluter risken att panelerna skadas. För att garantera exceptionellt lång livslängd monteras de roterande borstarna med robusta kullager.
iSolar 400
Den vattendrivna borsten på iSolar 400 har en arbetsbredd på 400 mm och lämpar sig särskilt bra för rengöring av små till medelstora solenergianläggningar. Tack vare den låga vikten och enkel hantering kan även upphöjda system rengöras bekvämt.
- Kompakt instegsmodell för mindre områden
- Särskilt lämpad för upphöjda system
- Vattendriven borstrondell med kullager
- Anslutning M 18×1,5, kompatibel med HD/HDS-maskiner av standardmodell
- Förspolning av närliggande paneler
Mer information om iSolar 400 rondellborste för vattenflöde på 1100-1300 l/h
Mer information om iSolar 400 rondellborste för vattenflöde på 700-1000 l/h
iSolar 800
Det vattendrivna borsthuvudet iSolar 800 med 800 mm arbetsbredd arbetar med två motroterande borstrondeller och används för rengöring av solenergianläggningar. De motroterande borstarna balanserar alla
tvärgående krafter och garanterar optimal hantering. Den flexibla vinkelleden på borsthuvudets anslutning gör även arbetet enklare. Den ser till att borsten ligger platta, vilket ger ett enhetligt rengöringsresultat. Borsthuvudet är konstruerat för särskilt hög ytprestanda – perfekt för rengöring av stora anläggningar, t.ex. på tak.
- Mycket hög rengörings- och precisionsprestanda
- Optimal hantering med balansering av tvärgående krafter
- Motroterande borstrondeller med kullager
- Robust mässingsled för flexibel arbetsvinkel
- Anslutning M 18×1,5, kompatibel med HD/HDS-maskiner av standardmodell
- Förspolning av närliggande paneler
Mer information om iSolar 800 rondellborste för vattenflöde på 1100-1300 l/h
Mer information om iSolar 800 rondellborste för vattenflöde på 700-1000 l/h
iSolar fallskydd för säkert arbete på tak.
- Certifierat säkerhetssystem enligt standard
- Glidlås med styrskena och stötdämpning
- Robust metallåda för förvaring och transport
- inklusive 12 m styrrep
- Stoppband för fastsättning
- Säkerhetssele med snabbkopplingsfästen
Säker upplösning av kalk och envis smuts.
Hårt vatten kan leda till kalkavlagringar, vilket kan resultera i en påtagligt mindre panelprestanda. De mobila vattenmjukgörarna och Solar Cleaner RM 99 ger pålitligt skydd mot kalkmärken. I vattenmjukgöraren avlägsnar ett jonbytarharts de upplösta kalkavlagringarna från vattnet och minskar hårdhetsgraden till 0-1 °dH. Om rengöring endast med vatten inte är tillräckligt när man exempelvis tacklar tung eller fet smuts, avlägsnar Solar Cleaner RM 99 smutsen och binder de upplösta kalkavlagringarna så att inga kalkmärken syns.
RM 99 Solar Cleaner: Effektiv och skonsam
- Mycket effektiv för skonsam rengöring av den mest envisa smutsen
- Motverkar kalkavlagringar oavsett
- vattenhårdhet
- Kan enkelt brytas ned biologiskt
Mer information
Mobil anti-kalkenhet
Hårt vatten kan efterlämna kalkavlagringar. Kärchers mobila vattenmjukgörare WS 50 kombinerat med Solar Cleaner RM 99 ger pålitligt skydd mot kalkrester. Inuti vattenmjukgöraren avlägsnar ett jonbytarharts de upplösta kalkavlagringarna från vattnet och minskar hårdhetsgraden till 0-1 °dH. Torkar utan att efterlämna rester vid rengöring.
- Utmärkt rörlighet och enkel transport
- Pulverlackerad tubformad stålram med stora lufthjul