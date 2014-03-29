Kärcher iSolar. Systemlösningen för rengöring av solpaneler.

Rena paneler – säker vinst

Det första DLG-testade rengöringssystemet för solenergianläggningar! Intelligenta rengöringslösningar från Kärcher garanterar kompromisslöst rena solpaneler – och upp till 20 % högre avkastning än med kraftigt nedsmutsade paneler.

Det finns praktiskt taget inga begränsningar när det gäller användning av iSolar. Vart än paneler och solenergianläggningar installeras – jordbruk, handel, industri eller hemma – garanterar iSolar att solens energi utnyttjas på rätt sätt. Något som särskilt hjälper i områden som utsätts för kraftig nedsmutsning. När det gäller jordbruk är huvudproblemen damm från närliggande fält och avgaser från stallbyggnader. Kärcher iSolar utgör ett ekonomiskt val både för systemoperatörer och städfirmor.

För rengöring av solenergianläggningar rekommenderar vi: hetvattentvätten HDS 10/20-4 MX eller högtryckstvätten utan uppvärmning HD 10/25-4 S Plus i kombination med Kärchers vattenmjukgörande system och iSolar-tillbehör. En borstrondell och ett teleskopspolrör krävs.