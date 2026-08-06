För en ljus framtid! Det vattendrivna borsthuvudet iSolar 800 har en arbetsbredd på 800 mm och är utformat för högtryckstvättar med ett vattenflöde mellan 700 och 1 000 l/h. iSolar 800 har två motroterande borstrondeller och används för att rengöra solenergianläggningar. De motroterande borstarna balanserar alla tvärgående krafter vilket säkerställer optimal hantering. Den flexibla vinkelleden på borsthuvudets anslutning gör även arbetet enklare. Den ser till att borsten ligger platta, vilket möjliggör ett kontinuerligt enhetligt rengöringsresultat. Borsthuvudet är utformat för extra hög ytkapacitet – perfekt för rengöring av stora anläggningar, t.ex. på tak.