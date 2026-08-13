Tillbehör till högtryckstvättar med ett vattenflöde på 1 100 till 1 300 l/h: iSolar 400 är en vattendriven borstrondell med en arbetsbredd på 400 mm. Den är särskilt lämplig för rengöring av små till medelstora solcellssystem eftersom det är lätt och enkel att hantera. Detta innebär att även högt belägna system kan rengöras snabbt och bekvämt.