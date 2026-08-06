iSolar 400 Advanced
iSolar 400-borste för vattenflöde 700–1 000 l/h. Den vattendrivna borstrondellen har en arbetsbredd på 400 mm och rengör små till medelstora solenergianläggningar. Perfekt för användning på högt placerade anläggningar.
Den vattendrivna borstrondellen iSolar 400 är utformad för högtryckstvättar med ett vattenflöde på mellan 700 och 1 000 l/h. Borsten har en arbetsbredd på 400 mm och lämpar sig särskilt bra för rengöring av små till medelstora solenergianläggningar. Tack vare låg vikt och enkel hantering kan även högt belägna anläggningar rengöras bekvämt.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|700 / 1000
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Anslutningsgänga
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,6
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Användningsområden
- Rengöring av solpanelssystem