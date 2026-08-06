Den vattendrivna borstrondellen iSolar 400 är utformad för högtryckstvättar med ett vattenflöde på mellan 700 och 1 000 l/h. Borsten har en arbetsbredd på 400 mm och lämpar sig särskilt bra för rengöring av små till medelstora solenergianläggningar. Tack vare låg vikt och enkel hantering kan även högt belägna anläggningar rengöras bekvämt.