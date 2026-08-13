Utformat för högtryckstvättar med vattenflöden på 1 100 till 1 300 l/h. iSolar 800 har en stor arbetsbredd på 800 mm. Det vattendrivna borsthuvudet är utrustat med två kontraroterande skivborstar. Dessa balanserar ut tvärgående krafter och gör rengöringen enklare. Den flexibla vinkelfogen på borsthuvudets fäste underlättar också rengöring och säkerställer att borsten alltid har full ytkontakt. Det gör att solcellssystem kan rengöras till perfektion med konsekvent jämna resultat. Även mycket stora system som de som ofta finns på ladugårdstak kan rengöras på nolltid tack vare den höga ytprestandan.